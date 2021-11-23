"Уже отпустил": Братья Бё извинились перед лыжником Устюговым за то, что перепутали его с биатлонистом
По словам российского спортсмена, он не держит зла на звёздных норвежцев.
Фото © Facebook / johannesthingnesboe
Норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бё принесли извинения российскому лыжнику Сергею Устюгову за то, что перепутали его с биатлонистом Евгением Устюговым. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Один из них написал. Они взяли номер у Маркуса Крамера, принесли извинения в личном сообщении. Но я уже отпустил. Ладно норвежцы ошибаются. Гораздо обиднее, когда ты бегаешь за страну, а потом тебя в ней же путают с человеком, который закончил карьеру семь лет назад. Понимаешь, что не особенно ты кому-то и нужен", — сказал Сергей Устюгов.
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Ранее Йоханнес и Тарьей Бё упомянули в своей книге биатлониста Устюгова, которого лишили эстафетной победы на Олимпиаде-2014 в Сочи из-за допинговых подозрений, но назвали его Сергеем. При этом лыжник Устюгов является двукратным чемпионом мира и никакого отношения к биатлону не имеет.
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