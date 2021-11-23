"Один из них написал. Они взяли номер у Маркуса Крамера, принесли извинения в личном сообщении. Но я уже отпустил. Ладно норвежцы ошибаются. Гораздо обиднее, когда ты бегаешь за страну, а потом тебя в ней же путают с человеком, который закончил карьеру семь лет назад. Понимаешь, что не особенно ты кому-то и нужен", — сказал Сергей Устюгов.