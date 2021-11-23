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"Уже отпустил": Братья Бё извинились перед лыжником Устюговым за то, что перепутали его с биатлонистом

По словам российского спортсмена, он не держит зла на звёздных норвежцев.

23 ноября, 11:31
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=275934660566226&set=a.250980939728265johannesthingnesboe" target="_blank" rel="noopener noreferrer">johannesthingnesboe</a></p>

Фото © Facebook / johannesthingnesboe

Норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бё принесли извинения российскому лыжнику Сергею Устюгову за то, что перепутали его с биатлонистом Евгением Устюговым. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Один из них написал. Они взяли номер у Маркуса Крамера, принесли извинения в личном сообщении. Но я уже отпустил. Ладно норвежцы ошибаются. Гораздо обиднее, когда ты бегаешь за страну, а потом тебя в ней же путают с человеком, который закончил карьеру семь лет назад. Понимаешь, что не особенно ты кому-то и нужен", — сказал Сергей Устюгов.

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Ранее Йоханнес и Тарьей Бё упомянули в своей книге биатлониста Устюгова, которого лишили эстафетной победы на Олимпиаде-2014 в Сочи из-за допинговых подозрений, но назвали его Сергеем. При этом лыжник Устюгов является двукратным чемпионом мира и никакого отношения к биатлону не имеет.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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