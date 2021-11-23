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"Она пытается усложняться": Тутберидзе рассказала о многогранности фигуристки Валиевой

Напомним, 15-летняя фигуристка является одним из главных фаворитов предстоящих Олимпийских игр в Пекине.

23 ноября, 10:56
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Тренер Этери Тутберидзе рассказала о многогранности и постоянном желании совершенствоваться, которое она видит у фигуристки Камилы Валиевой. Заявление она сделала в эфире японского телеканала Get Sports.

"Даже не знаю, с кем её сравнить, потому что она очень многогранна. Она продолжает себя развивать и учит четверные, ещё какие-то новые [элементы]. То есть она не остановилась на достигнутом, она пытается усложняться", — заметила Тутберидзе.

"Абсолютно недосягаема": Авербух вновь восхитился 15-летней фигуристкой Валиевой

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Сама фигуристка заметила, что конкуренция заставляет её работать ещё сильнее. При этом 15-летняя Валиева не может позволить себе отдохнуть и даже не подпускает подобные мысли, ведь другие спортсменки также продолжают работать.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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