"Она пытается усложняться": Тутберидзе рассказала о многогранности фигуристки Валиевой
Напомним, 15-летняя фигуристка является одним из главных фаворитов предстоящих Олимпийских игр в Пекине.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Тренер Этери Тутберидзе рассказала о многогранности и постоянном желании совершенствоваться, которое она видит у фигуристки Камилы Валиевой. Заявление она сделала в эфире японского телеканала Get Sports.
"Даже не знаю, с кем её сравнить, потому что она очень многогранна. Она продолжает себя развивать и учит четверные, ещё какие-то новые [элементы]. То есть она не остановилась на достигнутом, она пытается усложняться", — заметила Тутберидзе.
Сама фигуристка заметила, что конкуренция заставляет её работать ещё сильнее. При этом 15-летняя Валиева не может позволить себе отдохнуть и даже не подпускает подобные мысли, ведь другие спортсменки также продолжают работать.
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