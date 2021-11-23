Тренер Этери Тутберидзе рассказала о многогранности и постоянном желании совершенствоваться, которое она видит у фигуристки Камилы Валиевой. Заявление она сделала в эфире японского телеканала Get Sports.

"Даже не знаю, с кем её сравнить, потому что она очень многогранна. Она продолжает себя развивать и учит четверные, ещё какие-то новые [элементы]. То есть она не остановилась на достигнутом, она пытается усложняться", — заметила Тутберидзе.