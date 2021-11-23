Экс-президент "Локомотива" посоветовала Миранчуку уходить из "Аталанты"

Экс-президент московского "Локомотива" Ольга Смородская в беседе с "РБ-Спортом" посоветовала полузащитнику Алексею Миранчуку как можно скорее покинуть "Аталанту", а также назвала команду, которая может ему подойти для продолжения карьеры.

"Однако мне очевидно, что Алексею там плохо. Ему надо уходить как можно скорее. Если он останется в "Аталанте", дальше будет только хуже. "Зенит"? Отличный вариант, почему бы не перейти. И игровая практика появится, и проблем языковых не будет", — отметила Смородская.