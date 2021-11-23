НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Экс-президент "Локомотива" посоветовала Миранчуку уходить из "Аталанты"

Ранее стало известно, что наш соотечественник может покинуть клуб из Бергамо уже ближайшей зимой.

23 ноября, 10:43

Фото © РФС / Михаил Шапаев

Экс-президент московского "Локомотива" Ольга Смородская в беседе с "РБ-Спортом" посоветовала полузащитнику Алексею Миранчуку как можно скорее покинуть "Аталанту", а также назвала команду, которая может ему подойти для продолжения карьеры.

"Однако мне очевидно, что Алексею там плохо. Ему надо уходить как можно скорее. Если он останется в "Аталанте", дальше будет только хуже. "Зенит"? Отличный вариант, почему бы не перейти. И игровая практика появится, и проблем языковых не будет", — отметила Смородская.

"Не намерены его отпускать": В "Аталанте" прокомментировали сообщения о будущем Миранчука

"Не намерены его отпускать": В "Аталанте" прокомментировали сообщения о будущем Миранчука

Добавим, что в нынешнем сезоне Миранчук выходил шесть раз на поле в составе "Аталанты" в чемпионате Италии и дважды — в Лиге чемпионов, однако пока не отметился забитыми мячами. В СМИ ранее появилась информация, что он может уже зимой на правах аренды перейти в другой клуб.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1