Российского арбитра Иванова назначили на матч Лиги Европы между "Рапидом" и "Вест Хэмом"

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым назначена на матч пятого тура Лиги Европы между австрийским "Рапидом" и английским "Вест Хэмом". Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Встреча пройдёт в четверг, 25 ноября, в Вене на арене "Вестштадион". Начало игры — в 20:45 по московскому времени.

На линиях Иванову будут помогать Роман Усачёв и Валерий Данченко. В качестве резервного арбитра назначен ещё один россиянин — Владислав Безбородов. За работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать его соотечественники Виталий Мешков и Владимир Москалёв.