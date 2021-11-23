Российского арбитра Иванова назначили на матч Лиги Европы между "Рапидом" и "Вест Хэмом"
Встреча состоится 25 ноября в Вене. Начало игры — в 20:45 по московскому времени.
Фото © ФК "Зенит"
Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым назначена на матч пятого тура Лиги Европы между австрийским "Рапидом" и английским "Вест Хэмом". Об этом сообщается на сайте УЕФА.
Встреча пройдёт в четверг, 25 ноября, в Вене на арене "Вестштадион". Начало игры — в 20:45 по московскому времени.
На линиях Иванову будут помогать Роман Усачёв и Валерий Данченко. В качестве резервного арбитра назначен ещё один россиянин — Владислав Безбородов. За работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать его соотечественники Виталий Мешков и Владимир Москалёв.
Лондонский "Вест Хэм" уже гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы из группы H, набрав в четырёх матчах десять очков. Вторым в таблице идёт загребское "Динамо", у которого шесть баллов. Бельгийский "Генк" имеет на своём счету четыре очка, "Рапид" — три.
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