"Амбиции надо убирать": Бывший футболист "Барселоны" Глеб поддержал Карпина в конфликте с Дзюбой

Нападающий после первого с Евро-2020 вызова в сборную заявил, что ещё не набрал форму.

Бывший полузащитник лондонского "Арсенала", "Барселоны" и сборной Белоруссии Александр Глеб заявил, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин правильно поступает в ситуации с нападающим петербургского "Зенита" Артёмом Дзюбой. Об этом сообщает Sport24.



В конце сентября Дзюба впервые после Евро-2020 попал в расширенный состав сборной России. На следующий день 33-летний форвард отказался от игры за национальную команду, объяснив, что пока не набрал форму. С тех пор главный тренер сборной Валерий Карпин его не вызывал для подготовки к матчам.

"Я всё-таки на стороне Карпина. Когда тебя вызывают в сборную, ты едешь играть за страну, а не за тренера. Если тебя вызывают, ты обязан ехать. Свои амбиции в такие моменты надо убирать. Но если он реально был травмирован или не готов — это другое дело. Но тогда можно было встретиться, поговорить и решить этот вопрос", — заявил Глеб.

Футболист вспомнил, что у него был похожий конфликт с главным тренером "Барселоны" Хосепом Гвардиолой. Своё поведение в той ситуации Глеб считает глупым.