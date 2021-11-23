"Амбиции надо убирать": Бывший футболист "Барселоны" Глеб поддержал Карпина в конфликте с Дзюбой
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Нападающий после первого с Евро-2020 вызова в сборную заявил, что ещё не набрал форму.
Бывший полузащитник лондонского "Арсенала", "Барселоны" и сборной Белоруссии Александр Глеб заявил, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин правильно поступает в ситуации с нападающим петербургского "Зенита" Артёмом Дзюбой. Об этом сообщает Sport24.
В конце сентября Дзюба впервые после Евро-2020 попал в расширенный состав сборной России. На следующий день 33-летний форвард отказался от игры за национальную команду, объяснив, что пока не набрал форму. С тех пор главный тренер сборной Валерий Карпин его не вызывал для подготовки к матчам.
"Я всё-таки на стороне Карпина. Когда тебя вызывают в сборную, ты едешь играть за страну, а не за тренера. Если тебя вызывают, ты обязан ехать. Свои амбиции в такие моменты надо убирать. Но если он реально был травмирован или не готов — это другое дело. Но тогда можно было встретиться, поговорить и решить этот вопрос", — заявил Глеб.
Футболист вспомнил, что у него был похожий конфликт с главным тренером "Барселоны" Хосепом Гвардиолой. Своё поведение в той ситуации Глеб считает глупым.
Команда Валерия Карпина заняла второе место в отборочной группе и не смогла получить прямую путёвку в финальный турнир чемпионата мира. Жеребьёвка стыковых матчей за право выступить на ЧМ-2022, в которых сыграет сборная России, состоится 26 ноября.