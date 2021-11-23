НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Тренин забросил победную шайбу в матче "Нэшвилла" с "Анахаймом" в НХЛ

Гол стал для российского нападающего вторым в нынешнем сезоне.

23 ноября, 09:10
<p>Фото © NHL.com</p>

Фото © NHL.com

"Нэшвилл Предаторз" на своей площадке победил команду "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Победную шайбу на 53-й минуте забросил российский нападающий Яков Тренин. Кроме того, в первом периоде он сделал результативную передачу Райану Джохансену.

По итогам встречи Гавриков был назван второй звездой. Лучшим игроком признали Джохансена, на счету которого также два очка.

Шайба стала для россиянина второй в нынешнем сезоне. Всего в его активе пять очков в 18 встречах.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1