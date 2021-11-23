Тренин забросил победную шайбу в матче "Нэшвилла" с "Анахаймом" в НХЛ
Гол стал для российского нападающего вторым в нынешнем сезоне.
Фото © NHL.com
"Нэшвилл Предаторз" на своей площадке победил команду "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
Победную шайбу на 53-й минуте забросил российский нападающий Яков Тренин. Кроме того, в первом периоде он сделал результативную передачу Райану Джохансену.
YAK— Nashville Predators (@PredsNHL) November 23, 2021
ATTAK pic.twitter.com/K83q7b4aSG
По итогам встречи Гавриков был назван второй звездой. Лучшим игроком признали Джохансена, на счету которого также два очка.
Шайба стала для россиянина второй в нынешнем сезоне. Всего в его активе пять очков в 18 встречах.
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