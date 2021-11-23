Тренин забросил победную шайбу в матче "Нэшвилла" с "Анахаймом" в НХЛ

"Нэшвилл Предаторз" на своей площадке победил команду "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Победную шайбу на 53-й минуте забросил российский нападающий Яков Тренин. Кроме того, в первом периоде он сделал результативную передачу Райану Джохансену.

По итогам встречи Гавриков был назван второй звездой. Лучшим игроком признали Джохансена, на счету которого также два очка.