НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Так бы преступников брали!": Заслуженного тренера России по плаванию задержали в аэропорту за отказ надеть маску

Специалиста поддержала трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.

23 ноября, 08:20

Фото © Instagram / vita_simonova

Заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина задержали в аэропорту Санкт-Петербурга за отказ надеть маску. Об этом сообщила в "Инстаграме" трёхкратная чемпионка мира по плаванию в ластах Виталина Симонова.

"В аэропорту Пулково задержали заслуженного тренера России за то, что он отказался надевать маску. Так бы преступников задерживали! Меня тоже хотели заломать. Прошу максимально распространить!" — написала Симонова.

Видео © Instagram / vita_simonova

Специалиста поддержала трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. Она сообщила, что также не носит маску.

"Я не понимаю, зачем его взяли. Я не ношу маску! Для меня это дико. Это неправильно! Я поддержу Ильина", — заявила Резцова.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1