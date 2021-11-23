Заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина задержали в аэропорту Санкт-Петербурга за отказ надеть маску. Об этом сообщила в "Инстаграме" трёхкратная чемпионка мира по плаванию в ластах Виталина Симонова.

"В аэропорту Пулково задержали заслуженного тренера России за то, что он отказался надевать маску. Так бы преступников задерживали! Меня тоже хотели заломать. Прошу максимально распространить!" — написала Симонова.

Видео © Instagram / vita_simonova

Специалиста поддержала трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. Она сообщила, что также не носит маску.