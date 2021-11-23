"Так бы преступников брали!": Заслуженного тренера России по плаванию задержали в аэропорту за отказ надеть маску
Специалиста поддержала трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.
Фото © Instagram / vita_simonova
Заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина задержали в аэропорту Санкт-Петербурга за отказ надеть маску. Об этом сообщила в "Инстаграме" трёхкратная чемпионка мира по плаванию в ластах Виталина Симонова.
"В аэропорту Пулково задержали заслуженного тренера России за то, что он отказался надевать маску. Так бы преступников задерживали! Меня тоже хотели заломать. Прошу максимально распространить!" — написала Симонова.
Видео © Instagram / vita_simonova
Специалиста поддержала трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. Она сообщила, что также не носит маску.
"Я не понимаю, зачем его взяли. Я не ношу маску! Для меня это дико. Это неправильно! Я поддержу Ильина", — заявила Резцова.
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