В Петербурге домашние роды закончились смертью младенца

В квартире одного из домов в 5-м Предпортовом проезде в Санкт-Петербурге случилась трагедия — женщина решила родить малыша дома, однако это закончилось смертью младенца. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что в экстренные службы обратился 34-летний инженер. Он пояснил, что его 30-летняя неработающая супруга родила в домашних условиях мальчика, который не дышал. Женщину доставили в роддом, где поместили в реанимацию. Тело младенца направили в морг для установления причин гибели.

По данным издания, семья на учёте не состоит. Выясняются все обстоятельства произошедшего.