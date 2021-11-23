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В Петербурге домашние роды закончились смертью младенца

Женщину доставили в роддом и поместили в реанимацию. Причины гибели малыша устанавливаются.

23 ноября, 08:14

Фото © Pixabay

В квартире одного из домов в 5-м Предпортовом проезде в Санкт-Петербурге случилась трагедия — женщина решила родить малыша дома, однако это закончилось смертью младенца. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что в экстренные службы обратился 34-летний инженер. Он пояснил, что его 30-летняя неработающая супруга родила в домашних условиях мальчика, который не дышал. Женщину доставили в роддом, где поместили в реанимацию. Тело младенца направили в морг для установления причин гибели.

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По данным издания, семья на учёте не состоит. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Лайф рассказывал, что в Новой Москве младенец умер в коляске во время прогулки. По сообщению СК, мать обнаружила это, только когда вернулась с детьми домой. Причину смерти установят эксперты.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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