Гинцбург заявил об умении учёных правильно реагировать на изменения ковида

Учёные знают, как правильно реагировать на изменения коронавируса, работа по этим направлениям ведётся в Национально-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом заявил директор научного учреждения Александр Гинцбург в беседе с РИА "Новости". Он отметил, что реагировать предстоит на варианты штамма вируса.

"Здесь тоже понятно, как действовать: с одной стороны, пытаются делать универсальные вакцины, с другой стороны, пытаются делать универсальные технологии, которые позволяли бы быстро приспосабливать уже существующие вакцины к новым вариантам. Всё это в прогрессе, всё это мы делаем", — сказал Гинцбург.

Он подчеркнул, что основным является создание лекарства, которое сможет защитить уже заразившихся коронавирусом. Глава центра Гамалеи отметил, что работа по этому направлению уже идёт: с 2022 года начнутся испытания коктейля антител прямого антивирусного действия.