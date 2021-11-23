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Гинцбург заявил об умении учёных правильно реагировать на изменения ковида

Эксперт отметил, что основным является создание лекарства, которое может защитить тех, кто уже заразился.

23 ноября, 07:52

Фото © Pixabay

Учёные знают, как правильно реагировать на изменения коронавируса, работа по этим направлениям ведётся в Национально-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом заявил директор научного учреждения Александр Гинцбург в беседе с РИА "Новости". Он отметил, что реагировать предстоит на варианты штамма вируса.

"Здесь тоже понятно, как действовать: с одной стороны, пытаются делать универсальные вакцины, с другой стороны, пытаются делать универсальные технологии, которые позволяли бы быстро приспосабливать уже существующие вакцины к новым вариантам. Всё это в прогрессе, всё это мы делаем", — сказал Гинцбург.

Гинцбург — об изучении коронавируса: Особо никаких прорывов

Гинцбург — об изучении коронавируса: Особо никаких прорывов

Он подчеркнул, что основным является создание лекарства, которое сможет защитить уже заразившихся коронавирусом. Глава центра Гамалеи отметил, что работа по этому направлению уже идёт: с 2022 года начнутся испытания коктейля антител прямого антивирусного действия.

Ранее Гинцбург заявил о готовности России к быстрому выпуску вакцины от штамма "дельта". Учёный заверил, что мощностей в РФ для этого хватит. Больше времени может занять необходимая сертификация.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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