Павел Прилучный объяснил одутловатость лица очень нехорошим диагнозом

В начале 2021 года фанаты Павла Прилучного забили тревогу. С их кумиром было что-то не так. Лицо 34-летнего актёра заметно отекло и увеличилось в размерах. Алкоголизм, вредная пища, карма за то, что бросил Агату Муцениеце, — такие домыслы сопровождали каждое новое фото Павла в СМИ. Но никто не мог подумать, что всё окажется гораздо более серьёзным. В интервью журналисту Георгию Иващенко звезда "Закрытой школы" рассказал, что это опухоль...

Павел Прилучный и Любовь Аксёнова в начале 2021 года. Фото © Instagram / im_lyubovaksenova

Я перенёс две сложные операции на лице. Сейчас у меня там стоят шесть пластин. Теперь они плохо заметны. Чудеса нашей медицины позволяют сделать так, что спустя почти год я более-менее восстановился Павел Прилучный

Но, как говорится, беда не приходит одна. Когда актёр восстановился, а шрамы затянулись, специалисты заметили ещё три кисты. В итоге прямо накануне Нового, 2021 года Павлу пришлось вновь довериться хирургам. Кроме того, актёр говорит, что "из-за травмы" у него онемела левая половина лица. Скорее всего, той, которую он получил во время драки с владельцем ночного клуба в Калининграде. Именно тогда была сделана фотография с Любовью Аксёновой, из-за которой многие поклонники предположили, что у Прилучного повреждён лицевой нерв.

Фото © Instagram / bugevuge