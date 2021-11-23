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По стопам Шварценеггера: Американцы напророчили Мэттью Макконахи пост губернатора

Однажды актёр обмолвился о такой перспективе — и оказалось, что многие техасцы были бы не против.

23 ноября, 04:25
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/officiallymcconaughey/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">officiallymcconaughey</a></p>

Фото © Instagram / officiallymcconaughey

Многие жители американского штата Техас хотели бы видеть губернатором актёра Мэттью Макконахи. Об этом говорят результаты опроса, проведённого местным изданием Dallas Morning News и Техасским университетом Тайлера.

Как пишет New York Post, в гонке "один на один" Макконахи побеждает как действующего губернатора Грега Эбботта, так и кандидата от демократов Бето О’Рурка. Однако когда респондентам предложили выбирать одного из трёх кандидатов, Эбботт опередил остальных.

Отметим, что 52-летний Макконахи ещё в марте заявил об идее баллотироваться на пост губернатора Техаса. Неясно, насколько реальны эти планы, а также кого он будет представлять — демократов, республиканцев или пойдёт независимым кандидатом.

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Напомним, что такой политический опыт есть у коллеги Макконахи — актёра Арнольда Шварценеггера. Он дважды избирался в губернаторы Калифорнии. Правда, уже не у дел и ограничивается комментированием политики через "Инстаграм".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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