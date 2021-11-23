Многие жители американского штата Техас хотели бы видеть губернатором актёра Мэттью Макконахи. Об этом говорят результаты опроса, проведённого местным изданием Dallas Morning News и Техасским университетом Тайлера.

Как пишет New York Post, в гонке "один на один" Макконахи побеждает как действующего губернатора Грега Эбботта, так и кандидата от демократов Бето О’Рурка. Однако когда респондентам предложили выбирать одного из трёх кандидатов, Эбботт опередил остальных.

Отметим, что 52-летний Макконахи ещё в марте заявил об идее баллотироваться на пост губернатора Техаса. Неясно, насколько реальны эти планы, а также кого он будет представлять — демократов, республиканцев или пойдёт независимым кандидатом.