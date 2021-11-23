Российские звёзды, которых алкоголь довёл до беды

Больше всего врачей беспокоят глаза пациентки — веки артистки сильно обгорели. Кроме того, серьёзно поражены дыхательные пути. Сможет ли артистка петь — большой вопрос. Пожар произошёл в двухуровневой квартире Марины Хлебниковой на Ратной улице. Вместе с ней в доме находились её престарелые родители и совершеннолетняя дочь. Очагом возгорания стал диван, на котором спала певица. По предварительной версии, она уснула с сигаретой в руке. Также сообщалось, что автор хита про "чашку кофею" была в нетрезвом состоянии. К сожалению, это не первый случай, когда знаменитости становятся жертвой пагубной страсти.

Елена Майорова

Творческие люди — личности с тонкой душевной организацией, и как бегство от проблем они порой выбирают деструктивный путь. Среди них оказалась и звезда фильмов "Макаров", "Затерянный в Сибири", "На ножах" Елена Майорова. Актриса родилась в Южно-Сахалинске в семье рабочих. Однако с малых лет она занималась в театральной студии и мечтала стать актрисой. А когда впервые приехала в Москву, дала себе слово обязательно туда вернуться. И Елена не просто вернулась в столицу, но и покорила её: девушка окончила ГИТИС, активно снималась и заводила романы. Но у красивой жизни была и обратная сторона. Звезда пристрастилась к алкоголю, под воздействием которого могла устраивать драки и скандалы и ставить свою жизнь под угрозу. 23 августа 1997 года 39-летняя Елена погибла страшной смертью — сгорела заживо при невыясненных обстоятельствах. Якобы на её одежду случайно попал керосин, который вспыхнул, когда она вышла покурить на лестничную площадку. С ожогами 85% поверхности тела её доставили в больницу, но спасти не смогли. Накануне звезда поругалась с мужем и могла топить обиду в алкоголе.

Владислав Галкин

Те, кто хоть раз видел на экране добродушную улыбку звезды "Дальнобойщиков", вряд ли могли её забыть. Владислав активно снимался в кино, покоряя зрительские сердца. Однако своё не уберёг от страшного пристрастия — актёр стал прикладываться к бутылке, а последний год жизни Галкина и вовсе напоминал кошмар. После того как он устроил в баре пьяную стрельбу, многие обрушились на него с критикой, которую артист переживал болезненно. Ему перестали предлагать роли, жена решила развестись. Тогда Влад отдалился ото всех и замкнулся в себе, топя отчаяние в алкоголе. Якобы на фоне этого возникли проблемы с печенью и поджелудочной. А в феврале 2010-го Галкина нашли мёртвым у него в квартире — он уже несколько дней не выходил на связь. В качестве официальной причины смерти называли сердечную недостаточность.

Андрей Краско

Трагически оборвалась жизнь и ещё одного народного любимца — Андрея Краско, в судьбе которого спиртное сыграло не последнюю роль — он пристрастился к нему уже после школы. Харизматичного актёра можно было видеть во многих фильмах и сериалах: "72 метра", "Особенности национальной рыбалки", "9-я рота", "Сволочи". Он много снимался и умер тоже на работе — на съёмках фильма "Ликвидация" от сердечного приступа. Отец Андрея Иван Краско отмечал, что его 48-летнего сына убил алкоголь и больше в его смерти некого винить. "Давайте будем честными. Андрей сам себя подготовил к уходу. И все его друзья, с которыми он бухал и которые отвозили его в реанимацию, об этом знали", — говорил родитель в ответ на то, почему он не обвиняет врачей, не сумевших спасти Андрея.

Дмитрий Марьянов

Дмитрий Марьянов скончался в расцвете лет 15 октября 2017 года. Ему было всего 47. И свои последние дни актёр провёл в клинике "Феникс", где проходил лечение от алкогольной зависимости. Виновной в его гибели признали директора клиники, которая проигнорировала жалобы на боли в спине актёра, предупреждавшие, что у него тромбоз. Марьянова можно было видеть в сериале Кирилла Серебренникова "Дневник убийцы" и "Дне радио". Также артист сотрудничал с "Квартетом И".

Евгений Осин

Фото © VK / Евгений Осин l Evgeniy Osin

Евгений Осин, песни которого "Плачет девушка в автомате", "Восьмое марта", "Качка" напевала вся страна, умер 17 ноября 2018 года в возрасте 54 лет от остановки сердца. К тому моменту музыкант, который был сияющей звёздочкой на небосклоне отечественной эстрады, опустился на самое дно. Он несколько раз лечился от алкогольной зависимости и находился в настолько бедственном положении, что собирался продать квартиру, так как ему не на что было жить.

Олег Яковлев

Скриншот © YouTube / "Прямой эфир". Фото © Instagram / yakovlevsinger

Бывший солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев умер 29 июня 2017 года в возрасте 47 лет. В качестве причины смерти называли отёк лёгких, возникший на фоне цирроза печени. Поговаривали, что у певца могли быть проблемы с алкоголем. О чём заявил и продюсер Игорь Матвиенко. "К сожалению, с Олегом произошло то, что происходит с огромным количеством людей творческих профессий или спортсменов, которые бросают спорт. Его погубила зависимость. В его случае это был алкоголь. Основной причиной его раннего ухода является цирроз печени, этот орган уже просто не функционировал. Почему я об этом начал говорить? Потому что не могу смотреть на людей, которые себя убивают. И хочу призвать друзей, чтобы не наливали, не провоцировали", — отметил он.

Андрей Панин