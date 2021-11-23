Чулпан Хаматова стала женщиной года по версии Glamour

"Женщиной года" по версии журнала Glamour в 2021 году стала актриса Чулпан Хаматова. Она получила эту награду за документально-постановочный фильм "Сахаров. Две жизни", спектакль "Горбачёв" Алвиса Херманиса, а также другие достижения.

"Я очень рада быть женщиной, потому что именно сегодня женщины в моём окружении намного смелее, намного ответственнее, намного дерзее, намного свободнее. В общем, за наше сестринство настоящее и всем любви", — передаёт ТАСС слова Чулпан Хаматовой.

Комик Евгений Чебатков стал "мужчиной года", а в номинации "Режиссёр года" победила Кира Коваленко. В номинации "Певица года" победу одержала Манижа. "Актрисой года" стала Ирина Старшенбаум. "Спортсменками года" объявлены российские гимнастки Дина и Арина Аверины за выступление на Олимпиаде в Токио, первые два места на турнире Olympico Cup 2021 и триумф на чемпионате мира по художественной гимнастике.