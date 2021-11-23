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"Готова пожертвовать любыми деньгами": Певица Анна Калашникова пожаловалась на бегство суррогатной матери её ребёнка

Знаменитость заявила, что они сошлись на сумме в шесть миллионов. Также она снимала девушке квартиру в Москве.

23 ноября, 02:51
<p>Фото © Instagram/annakalash</p>

Фото © Instagram/annakalash

Бывшая подруга Прохора Шаляпина, актриса, фотомодель и певица Анна Калашникова и её супруг Иван Семёнов воспользовались услугами суррогатной мамы. Пара уже готовилась к появлению ребёнка, когда женщина, которая вынашивала чадо, сбежала. До начала сотрудничества ей выплатили 3 млн рублей, и после рождения матери полагалась такая же сумма. Об этом знаменитость рассказала на своей странице в "Инстаграме".

"Несмотря на то что мы заключили контракт с этой женщиной и заплатили ей деньги, она, похоже, меня обманула. Хотя я надеюсь, что нет. Надеюсь, что она правда носит под сердцем моего ребёнка", отмечает Калашникова.

По словам блогерши, за месяцы она уже успела прикипеть сердцем к ещё не родившемуся ребёнку. Она "готова пожертвовать ради него любыми деньгами и возможностями".

"Ну и, конечно же, я хочу правды и понять, почему со мной так поступили. Почему женщина, которой я заплатила и доверила самое сокровенное, меня теперь избегает", — пишет знаменитость.

Прохор Шаляпин выдает себя за отца ребенка, которого растит мать-одиночка Анна Калашникова

Прохор Шаляпин выдает себя за отца ребенка, которого растит мать-одиночка Анна Калашникова

Ранее Лайф писал, что Анна Калашникова сломала зуб о кольцо с бриллиантом, спрятанное в торте от возлюбленного.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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