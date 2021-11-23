Бывшая подруга Прохора Шаляпина, актриса, фотомодель и певица Анна Калашникова и её супруг Иван Семёнов воспользовались услугами суррогатной мамы. Пара уже готовилась к появлению ребёнка, когда женщина, которая вынашивала чадо, сбежала. До начала сотрудничества ей выплатили 3 млн рублей, и после рождения матери полагалась такая же сумма. Об этом знаменитость рассказала на своей странице в "Инстаграме".

"Несмотря на то что мы заключили контракт с этой женщиной и заплатили ей деньги, она, похоже, меня обманула. Хотя я надеюсь, что нет. Надеюсь, что она правда носит под сердцем моего ребёнка", — отмечает Калашникова.

По словам блогерши, за месяцы она уже успела прикипеть сердцем к ещё не родившемуся ребёнку. Она "готова пожертвовать ради него любыми деньгами и возможностями".

"Ну и, конечно же, я хочу правды и понять, почему со мной так поступили. Почему женщина, которой я заплатила и доверила самое сокровенное, меня теперь избегает", — пишет знаменитость.