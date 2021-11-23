Невролог Царёва рассказала о связи храпа с тяжёлым течением ковида
Коронавирус, поражая лёгкие, является фактором риска для людей, которые сталкиваются с остановкой дыхания во сне.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселев
Люди, страдающие от остановок дыхания во сне, более подвержены тяжёлому течению ковида. Об этом заявила врач — невролог-сомнолог Елена Царёва.
"Дело в том, что коронавирус, непосредственно поражая лёгкие, является фактором риска по ухудшению остановок дыхания во сне. Таких пациентов мы ведём с особым вниманием", — сказала Елена Царёва в беседе с Ura.ru.
С ней согласился и сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов. Он подчеркнул, что люди, которые имеют проблемы с верхними дыхательными путями, тяжелее переносят коронавирус.
А ранее Лайф рассказывал, что невролог Хорошев предупредил о риске заикания после ковида. Специалист сравнил коронавирус с рассеянным склерозом, при котором у человека тоже может проявляться почти любая неврологическая симптоматика.
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