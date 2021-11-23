Эндокринолог Бочарова рассказала, кому нельзя есть капусту
Грубые волокна делают этот овощ пищей, которая тяжело переваривается, поэтому для некоторых групп людей она опасна.
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В первую очередь капуста не рекомендована людям с болезнями кишечника, особенно при энтероколите, рассказала эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова. Причина — клетчатка, которая спровоцирует, как минимум, вздутие живота и метеоризм, а как максимум — обострение некоторых заболеваний.
"Грубые волокна делают капусту пищей, которая тяжело переваривается. Овощ будет вреден для тех, кто перенёс операцию на желудочно-кишечном тракте — когда организм восстанавливается — а также маленьким детей до двух лет", — сообщила Бочарова РИА "Новости".
Кроме того, рассказала врач, капуста вредна при панкреатите. Людям с таким диагнозом нельзя есть капусту в сыром виде, только в варёном или тушёном — не более 100 граммов в день.
Ранее Лайф рассказывал, что нутрициолог предупредила об опасности некоторых напитков по утрам. Специалист также подчеркнула важность соблюдения температурного режима при питье натощак. Ошибки могут привести к заболеваниям ЖКТ.
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