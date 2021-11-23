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Эндокринолог Бочарова рассказала, кому нельзя есть капусту

Грубые волокна делают этот овощ пищей, которая тяжело переваривается, поэтому для некоторых групп людей она опасна.

23 ноября, 01:51
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В первую очередь капуста не рекомендована людям с болезнями кишечника, особенно при энтероколите, рассказала эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова. Причина — клетчатка, которая спровоцирует, как минимум, вздутие живота и метеоризм, а как максимум — обострение некоторых заболеваний.

"Грубые волокна делают капусту пищей, которая тяжело переваривается. Овощ будет вреден для тех, кто перенёс операцию на желудочно-кишечном тракте — когда организм восстанавливается — а также маленьким детей до двух лет", — сообщила Бочарова РИА "Новости".

Кроме того, рассказала врач, капуста вредна при панкреатите. Людям с таким диагнозом нельзя есть капусту в сыром виде, только в варёном или тушёном — не более 100 граммов в день.

Перечислены вызывающие пищевую зависимость продукты

Перечислены вызывающие пищевую зависимость продукты

Ранее Лайф рассказывал, что нутрициолог предупредила об опасности некоторых напитков по утрам. Специалист также подчеркнула важность соблюдения температурного режима при питье натощак. Ошибки могут привести к заболеваниям ЖКТ.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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