Французская газета Le Figaro опубликовала статью политолога Николя Бавере, утверждающего, что "тень Москвы простёрлась на всю Европу". Некоторые читатели потребовали, чтобы издание не демонизировало Россию.

"Эта статья приходит к вам не благодаря спонсорству Госдепартамента США. Ну, почти совсем не благодаря", — с иронией пишут читатели Le Figaro. "А почему никто не говорит о тени, которую Вашингтон простёр на Европу? Вот уж кто и вправду нагнал мраку, двигая свои пешки прямо к стенам России!", — интересуются другие.

"Путин — разумный лидер, с твёрдым характером. А нам этого сейчас как раз не хватает. Если бы мы проявили по отношению к России немного больше понимания, Франция получила бы отличного союзника", — размышляют французы о возможном развитии отношений двух стран.

Есть и те, кто напрямую указывает автору статьи на лобби его интересов в медиа-протранстве: "Месье Бавере, неисправимый атлантист, в этой статье одаривает нас всеми привычными перлами. Теми самыми, которые он использовал после выборов, на которых победил Трамп".