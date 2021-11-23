Посол России резко прокомментировал угрозу США новыми санкциями

"Потуги" Соединённых Штатов против сотрудничества России и Европы в энергетике Москва рассматривает как недобросовестную конкуренцию. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя анонсированные Госдепом США новые санкции против газопровода "Северный поток – 2".

"Диалог через санкции неприемлем и нарушает международное право. Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка", — говорится в заявлении Анатолия Антонова на странице посольства в соцсети Facebook.

Как отметил посол, Белый дом несколько лет пытается сорвать сотрудничество России и ЕС в энергетике. Остановить строительство "Северного потока – 2" не удалось, теперь стараются задержать его ввод в эксплуатацию. Причём это происходит на фоне призывов к России увеличить поставки энергоносителей в ЕС для снятия топливного кризиса.

"Также категорически отвергаем обвинения в наш адрес относительно российской энергетической политики. Такие заявления показывают неуважение Соединённых Штатов к своим же союзникам, которые готовы к выстраиванию с нашей страной долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества", — добавил Антонов.