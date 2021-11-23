Bloomberg: США ожидают запуска "Северного потока – 2" через пару месяцев

Газопровод "Северный поток – 2" может быть запущен уже через пару месяцев, считают в Соединённых Штатах. Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет агентство, администрация Джо Байдена представила в понедельник в Конгресс ежеквартальный доклад по "Северному потоку – 2". Госдеп уже заявил о подготовке к введению новых санкций, которые будут касаться этого проекта.