Bloomberg: США ожидают запуска "Северного потока – 2" через пару месяцев
Американский Госдеп меж тем уже рассматривает возможность введения новых санкций, привязанных к этому проекту.
Фото © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Газопровод "Северный поток – 2" может быть запущен уже через пару месяцев, считают в Соединённых Штатах. Об этом сообщает Bloomberg.
Как пишет агентство, администрация Джо Байдена представила в понедельник в Конгресс ежеквартальный доклад по "Северному потоку – 2". Госдеп уже заявил о подготовке к введению новых санкций, которые будут касаться этого проекта.
Лайф напоминает, что ещё в начале сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Отмечалось, что Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора. Однако Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы выполнить это требование.
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