Новую вспышку ковида при слабой вакцинации спрогнозировали на декабрь

Число выявляемых случаев ковида в России за неделю сократилось на 2,5%. Об этом заявила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. О снижении свидетельствуют и данные частных лабораторий. Так, за три недели доля положительных ПЦР-проб, взятых лабораторией ДНКОМ в ряде регионов страны, снизилась с 13% до 6%.

Как пишет "Коммерсант", четвёртая волна ковида в России оказалась самой короткой. Небольшой подъём заболеваемости начался ещё в середине сентября, пик пришёлся на октябрь, а во второй половине ноября зафиксирован спад.

"Главный критерий, который говорит о том, что волна отступает – это количество положительных проб от общего числа ПЦР-анализов", – объясняет директор центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

Другие специалисты уверены, что если не увеличить темпы вакцинации, то пятая волна болезни может наступить уже в декабре. Также стоит учесть во внимание не только количество новых случаев, но и количество смертей.

"Если посмотреть на статистику, действительно может показаться, что сейчас четвёртая волна, которая стала одной из самых жёстких, идёт на спад, но это не повод расслабляться и думать, что мы победили коронавирус", – заявляет молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов, добавляя, что большое количество летальных исходов связано с низким уровнем коллективного иммунитета.