Доктор Мясников объяснил, какие препараты могут быть смертельно опасны при ковиде

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о смертельной опасности амбулаторного приёма некоторых лекарств при лёгкой форме коронавируса. По его словам, в большинстве случаев заразившимся CoViD-19 назначают кроверазжижающие препараты, хотя эти лекарства допустимы только при тяжёлой форме заболевания и в других случаях могут послужить причиной летального исхода.

"Во всех западных медицинских руководствах написано: "Даже если вы давали кроверазжижающие препараты в больнице, при выписке вы их снимаете". Кроверазжижающий препарат может убить!" — заявил Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия-1".

Мясников уточнил, что группа кроверазжижающих лекарств при неправильном приёме может спровоцировать желудочно-кишечное кровотечение или кровоизлияние в мозг. Он отметил, что ковид и ОРЗ, которые пациенты могут переносить дома, также не должны лечиться при помощи антибиотиков — надо просто перетерпеть симптомы. При этом врач отметил, что если пациенту с лёгкой формой коронавируса становится только хуже, то ему следует немедленно вызвать скорую.