Доктор Мясников объяснил, какие препараты могут быть смертельно опасны при ковиде
Врач сослался на западные медицинские руководства и рассказал о случаях из своей врачебной практики.
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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о смертельной опасности амбулаторного приёма некоторых лекарств при лёгкой форме коронавируса. По его словам, в большинстве случаев заразившимся CoViD-19 назначают кроверазжижающие препараты, хотя эти лекарства допустимы только при тяжёлой форме заболевания и в других случаях могут послужить причиной летального исхода.
"Во всех западных медицинских руководствах написано: "Даже если вы давали кроверазжижающие препараты в больнице, при выписке вы их снимаете". Кроверазжижающий препарат может убить!" — заявил Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия-1".
Мясников уточнил, что группа кроверазжижающих лекарств при неправильном приёме может спровоцировать желудочно-кишечное кровотечение или кровоизлияние в мозг. Он отметил, что ковид и ОРЗ, которые пациенты могут переносить дома, также не должны лечиться при помощи антибиотиков — надо просто перетерпеть симптомы. При этом врач отметил, что если пациенту с лёгкой формой коронавируса становится только хуже, то ему следует немедленно вызвать скорую.
Ранее Лайф писал, что доктор Мясников рассказал, как привиться от ковида перед беременностью. Кормление грудью при коронавирусе безопасно, так как он не передаётся через кровь или молоко матери, заверил врач.
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