Небензя указал на отсутствие напряжённости на границе России с Украиной

Напряжённость на границе России и Украины отсутствует, ведь российские войска передвигаются на своей территории. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Никакой напряжённости на границе нет. Мы двигаемся на своей территории", — цитирует его ТАСС.