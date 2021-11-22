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Небензя указал на отсутствие напряжённости на границе России с Украиной

О ней заявляют те государства, которые полагают, что РФ должна держать войска там, где они считают нужным, добавил полпред при ООН.

22 ноября, 18:56
<p>Фото<a href="https://www.mid.ru/activity/shots/new_appointments/-/asset_publisher/2TDCzbl45VHK/content/id/2831620" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>© <a href="https://www.mid.ru/activity/shots/new_appointments/-/asset_publisher/2TDCzbl45VHK/content/id/2831620" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД РФ</a></p>

Фото © МИД РФ

Напряжённость на границе России и Украины отсутствует, ведь российские войска передвигаются на своей территории. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Никакой напряжённости на границе нет. Мы двигаемся на своей территории", — цитирует его ТАСС.

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Полпред заметил, что о напряжённости заявляют государства, полагающие, что Россия должна держать войска там, где они считают нужным.

Напомним, ранее газета The New York Times заявила, сославшись на американские и европейские официальные лица, что США призвали союзников вместе помешать России "вторгнуться" на Украину. А американский сенатор Роберт Менендес предложил ввести санкции против РФ в случае "вторжения" в Незалежную.

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В последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. К слову, даже в Киеве опровергли данные о наращивании российских войск у границы. В Минобороны страны заявили, что ничего такого зафиксировано не было. А военный эксперт объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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