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СВР обвинила Госдеп в распространении ложных данных о "подготовке вторжения" на Украину

Подобные действия способны привести к крайне опасным последствиям, отмечает пресс-бюро российского ведомства.

22 ноября, 15:08

Фото © Shutterstock

Информация о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину, распространяемая Госдепом США, является ложной. Об этом заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

"В последнее время вашингтонские чиновники активно запугивают мировое сообщество якобы подготовкой России к "агрессии" в отношении Украины. По поступающим данным, Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнёров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения на Украину", — говорится в релизе.

В ведомстве отметили, что американская сторона, убеждая, что у неё есть "достоверные сведения", рисует "страшную картину того, как полчища российских танков начнут сокрушать украинские города". Как указали разведчики, удивляет скорость превращения ранее вполне респектабель­ного внешнеполитического ведомства в рупор лжи­вой пропаганды. Подобные заявления, отметили в СВР, способны привести к крайне опасным последствиям.

"Приписываемая министру пропаганды гитлеровской Гер­мании Йозефу Геббельсу цитата гласит: "Чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа в неё верит". Конечно, такая линия вписывает­ся в антироссийский курс Запада", — указано в сообщении.

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Напомним, ранее газета The New York Times заявила, сославшись на американские и европейские официальные лица, что США призвали союзников вместе помешать России "вторгнуться" на Украину. А американский сенатор Роберт Менендес предложил ввести санкции против РФ в случае "вторжения" в Незалежную.

В последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. К слову, даже в Киеве опровергли данные о наращивании российских войск у границы. В Минобороны страны заявили, что ничего такого зафиксировано не было. А военный эксперт объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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Комментариев: 1

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Галина Манджиевасегодня в 15:36

Шёл 2099 год, Украина ждала вторжение со дня на день.

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