СВР обвинила Госдеп в распространении ложных данных о "подготовке вторжения" на Украину

Информация о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину, распространяемая Госдепом США, является ложной. Об этом заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

"В последнее время вашингтонские чиновники активно запугивают мировое сообщество якобы подготовкой России к "агрессии" в отношении Украины. По поступающим данным, Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнёров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения на Украину", — говорится в релизе.

В ведомстве отметили, что американская сторона, убеждая, что у неё есть "достоверные сведения", рисует "страшную картину того, как полчища российских танков начнут сокрушать украинские города". Как указали разведчики, удивляет скорость превращения ранее вполне респектабель­ного внешнеполитического ведомства в рупор лжи­вой пропаганды. Подобные заявления, отметили в СВР, способны привести к крайне опасным последствиям.