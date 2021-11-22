Лавров заявил о публичном выходе Украины из Минских соглашений

"И Донецк, и Луганск соответствующие обязательства выполняют. Украина из них публично вышла. И вместо того чтобы дать Украине по рукам и заставить своих клиентов в Киеве выполнять то, что было согласовано, нам говорят: "Давайте лучше ещё раз соберёмся в "нормандском формате", — сказал Лавров на пресс-конференции.