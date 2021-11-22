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Лавров заявил о публичном выходе Украины из Минских соглашений

Нежелание Берлина и Парижа поддерживать договорённости тревожит, указал министр иностранных дел.

22 ноября, 14:59
<p>Фото © ТАСС / Владимир Астапкович</p>

Фото © ТАСС / Владимир Астапкович

Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал упрямство Берлина и Парижа, потакающих желанию Киева не исполнять положения Минских соглашений.

"И Донецк, и Луганск соответствующие обязательства выполняют. Украина из них публично вышла. И вместо того чтобы дать Украине по рукам и заставить своих клиентов в Киеве выполнять то, что было согласовано, нам говорят: "Давайте лучше ещё раз соберёмся в "нормандском формате", — сказал Лавров на пресс-конференции.

Дипломат назвал такое положение дел путём в никуда и отметил, что Москву тревожит неисполнение договорённостей.

"Меня очень тревожит то упрямство, с которым Берлин и Париж не хотят поддерживать выполнение Минских договорённостей и хотят всячески выгораживать и оправдывать неприемлемые действия киевского режима", — подытожил Лавров.

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Ранее Лайф рассказывал, что Посольство России призвало США надавить на Украину для выполнения Минских соглашений. В дипмиссии подчеркнули, что договорённости были одобрены резолюцией СБ ООН 2202 и имеют юридически обязывающий характер.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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