Лавров заявил о публичном выходе Украины из Минских соглашений
Нежелание Берлина и Парижа поддерживать договорённости тревожит, указал министр иностранных дел.
Фото © ТАСС / Владимир Астапкович
Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал упрямство Берлина и Парижа, потакающих желанию Киева не исполнять положения Минских соглашений.
"И Донецк, и Луганск соответствующие обязательства выполняют. Украина из них публично вышла. И вместо того чтобы дать Украине по рукам и заставить своих клиентов в Киеве выполнять то, что было согласовано, нам говорят: "Давайте лучше ещё раз соберёмся в "нормандском формате", — сказал Лавров на пресс-конференции.
Дипломат назвал такое положение дел путём в никуда и отметил, что Москву тревожит неисполнение договорённостей.
"Меня очень тревожит то упрямство, с которым Берлин и Париж не хотят поддерживать выполнение Минских договорённостей и хотят всячески выгораживать и оправдывать неприемлемые действия киевского режима", — подытожил Лавров.
Ранее Лайф рассказывал, что Посольство России призвало США надавить на Украину для выполнения Минских соглашений. В дипмиссии подчеркнули, что договорённости были одобрены резолюцией СБ ООН 2202 и имеют юридически обязывающий характер.
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