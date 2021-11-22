Лукашенко раскрыл, будет ли в Союзном государстве общий президент

Лукашенко раскрыл, будет ли общий президент Союзного государства. Видео © Telegram / "Пул Первого"

Вопрос об общем президенте для Союзного государства не стоит в повестке дня. Об этом сообщил лидер Белоруссии Александр Лукашенко в интервью британской медиакомпании Би-би-си.

"Вопрос "один президент", "два президента". <...> Мы никогда с Путиным, клянусь вам, этот вопрос не обсуждали. Никогда. Потому что такого вопроса в повестке дня не стоит", — отметил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что Минск и Москва уже много лет назад взяли курс на создание единого союза, который будет мощнее унитарного государства. По его словам, здесь речь идёт исключительно о выстраивании отношений двух суверенных и независимых государств.

"Когда вы с американцами выстраиваете союз, речи не идёт о том, что у вас не будет королевы и парламента. Точно так и мы. Формируя свой союз с середины 1990-х годов, ещё начиная с Ельциным, чётко определялись, что это будут две страны — Беларусь и Россия", — добавил Лукашенко.