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Лукашенко раскрыл, будет ли в Союзном государстве общий президент

Белорусский лидер подчеркнул, что Минск и Москва уже много лет назад взяли курс на создание единого союза, который будет мощнее унитарного государства.

22 ноября, 14:51

Фото © Официальный сайт президента Белоруссии

Лукашенко раскрыл, будет ли общий президент Союзного государства. Видео © Telegram / "Пул Первого"

Вопрос об общем президенте для Союзного государства не стоит в повестке дня. Об этом сообщил лидер Белоруссии Александр Лукашенко в интервью британской медиакомпании Би-би-си.

"Вопрос "один президент", "два президента". <...> Мы никогда с Путиным, клянусь вам, этот вопрос не обсуждали. Никогда. Потому что такого вопроса в повестке дня не стоит", — отметил белорусский лидер.

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Лукашенко отметил, что Минск и Москва уже много лет назад взяли курс на создание единого союза, который будет мощнее унитарного государства. По его словам, здесь речь идёт исключительно о выстраивании отношений двух суверенных и независимых государств.

"Когда вы с американцами выстраиваете союз, речи не идёт о том, что у вас не будет королевы и парламента. Точно так и мы. Формируя свой союз с середины 1990-х годов, ещё начиная с Ельциным, чётко определялись, что это будут две страны — Беларусь и Россия", — добавил Лукашенко.

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Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия разрабатывают символику Союзного государства. По словам госсекретаря объединения двух стран Дмитрия Мезенцева, она будет использоваться в совместных протоколах. Он также отметил, что уже проинформировал об этом лидеров двух стран.

Напомним, что в ходе заседания Высшего государственного совета Путин и Лукашенко 4 ноября подписали интеграционный декрет Союзного государства, а также утвердили военную доктрину. Позже госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что страны пока не будут переходить на единую валюту.


Союзный поворот: Что пишут западные СМИ о сближении и интеграции России и Белоруссии

Союзный поворот: Что пишут западные СМИ о сближении и интеграции России и Белоруссии

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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