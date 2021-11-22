Косачёв раскрыл цели нагнетания истерии вокруг "планов вторжения" РФ на Украину
Парламентарий убеждён, что активность западных политиков, которые якобы уговаривают Москву не делать то, чего она и так не собиралась, будет только усиливаться.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
Вице-спикер Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв сообщил, что нагнетание информационной кампании вокруг якобы вторжения России на Украину преследует ряд определённых целей.
"Одна из них: зафиксировать в мозгах обывателей сам факт, что Россия это уже запланировала, и её, мол, удерживает от этого безрассудного шага только сплочённость Запада, угроза санкций и решительность украинцев", — написал парламентарий на своей странице в "Фейсбуке".
Другой целью Косачёв назвал попытку связать тему российско-украинской границы с нынешним миграционным кризисом на белорусско-польской границе. Политик убеждён, что если связи между этими событиями не найдут, то её попросту придумают, ведь "заговор Кремля" должен выглядеть максимально масштабным. Поэтому, как отметил парламентарий, Запад продолжит ещё активнее уговаривать Москву не делать то, чего она и так не собиралась.
Напомним, ранее газета The New York Times заявила, сославшись на американские и европейские официальные лица, что США призвали союзников вместе помешать России "вторгнуться" на Украину. А американский сенатор Роберт Менендес предложил ввести санкции против РФ в случае "вторжения" в Незалежную.
В последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. К слову, даже в Киеве опровергли данные о наращивании российских войск у границы. В Минобороны страны заявили, что ничего такого зафиксировано не было. А военный эксперт объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".
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