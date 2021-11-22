Косачёв раскрыл цели нагнетания истерии вокруг "планов вторжения" РФ на Украину

Вице-спикер Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв сообщил, что нагнетание информационной кампании вокруг якобы вторжения России на Украину преследует ряд определённых целей.

"Одна из них: зафиксировать в мозгах обывателей сам факт, что Россия это уже запланировала, и её, мол, удерживает от этого безрассудного шага только сплочённость Запада, угроза санкций и решительность украинцев", — написал парламентарий на своей странице в "Фейсбуке".