У России нет никакого желания "нападать" на Украину, а если Киев будет соблюдать все международные нормы и относиться к населению Донбасса по-человечески, то и повода никакого не будет. Об этом в беседе с Лайфом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя публикации о якобы готовящемся "вторжении" в американских СМИ.

"Ни о каких военных операциях и речи быть не может. Это специально делается, для того чтобы подтолкнуть Россию к каким-то шагам", — считает собеседник Лайфа.

Вместо того чтобы сталкивать лбами Москву и Киев, американским властям и общественности стоило бы, напротив, выступить камертоном для налаживания диалога, рассуждает Джабаров. Вашингтон мог бы повлиять на Украину на правах старшего товарища.