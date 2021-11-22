"Не может быть и речи": Сенатор Джабаров опроверг вбросы о готовящемся вторжении на Украину
По словам собеседника Лайфа, у России нет ни планов, ни желания осуществлять такой манёвр. А если Киев изменит риторику по отношению к Донбассу, то не будет и повода.
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У России нет никакого желания "нападать" на Украину, а если Киев будет соблюдать все международные нормы и относиться к населению Донбасса по-человечески, то и повода никакого не будет. Об этом в беседе с Лайфом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя публикации о якобы готовящемся "вторжении" в американских СМИ.
"Ни о каких военных операциях и речи быть не может. Это специально делается, для того чтобы подтолкнуть Россию к каким-то шагам", — считает собеседник Лайфа.
Вместо того чтобы сталкивать лбами Москву и Киев, американским властям и общественности стоило бы, напротив, выступить камертоном для налаживания диалога, рассуждает Джабаров. Вашингтон мог бы повлиять на Украину на правах старшего товарища.
"Американским властям не мешало бы утихомирить Украину, потому что она постоянно нагнетает напряжённость. Сыпет угрозами постоянно в наш адрес и чувствует свою безнаказанность", — добавил представитель Совфеда.
Ранее Bloomberg написал, что власти США поделились с европейскими коллегами опасениями по поводу якобы разрабатываемых Москвой планов "вторжения" на Украину. При этом публикации с похожим акцентом появлялись в западных СМИ и ранее. Впрочем даже власти Украины опровергли данные о наращивании российских войск у границы. В Минобороны страны заявили, что ничего такого зафиксировано не было. А военные эксперты объяснили, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Украины".
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