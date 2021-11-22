Девушка Хованского рассказала о предложении блогеру заключить сделку со следствием

К блогеру Юрию Хованскому пришёл следователь, который предложил признать вину. Об этом рассказала его девушка Мария Нелюбова в эфире радио "Эхо Петербурга". При этом о визите оперативника не предупредили адвокатов Хованского.

"Пришел тайком к Юре и просил его оболгать себя, дать ложные показания, обещал за это ему мягкое наказание. Юра отказался, тогда он сказал, что он получит реальный срок", — передала слова блогера его девушка.

Напомним, Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Сам блогер вскоре после задержания в открытом письме извинился за исполнение песни, назвав её отвратительной. Это не помогло. 3 ноября суд продлил арест блогера, оставив его в СИЗО до 8 января 2022 года.