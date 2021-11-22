Лукашенко заявил о нежелании Евросоюза вести переговоры по мигрантам

Представители Евросоюза, которые должны совместно с Белоруссией работать над разрешением миграционного кризиса на границе республики с Польшей, не выходят на контакт. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором Гродненской области Владимиром Караником и помощником по этому региону Юрием Караевым, сообщает БелТА.

"Я жду, когда ЕС ответит на вопрос по двум тысячам беженцев. У нас же в этом лагере около двух тысяч беженцев. Я просил, чтобы они (Евросоюз и, в частности, Германия. — Прим. Лайфа) их забрали. Они сказали, [и.о. канцлера Германии Ангела] Меркель мне пообещала, на уровне Евросоюза рассмотрят эту проблему. Так не рассматривают даже. И даже то, что она мне пообещала (решено было в ЕС), — контактные лица. Они на контакт даже не выходят", — приводит агентство слова Лукашенко.

Президент республики подчеркнул, что в связи с этим "не надо никого ждать". Если власти Евросоюза отказались от помощи, то им будет закрыт въезд в Белоруссию. По словам Лукашенко, страна сама справится с мигрантами, если Германия не заберёт их к себе, однако нужно продолжать требовать от ФРГ взять беженцев.