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Лукашенко заявил о нежелании Евросоюза вести переговоры по мигрантам

Белорусский лидер подчеркнул, что страна и сама может справиться с беженцами, но продолжит требовать у Германии забрать их к себе.

22 ноября, 13:36
<p>Фото © LIFE / Артур Матвеев</p>

Фото © LIFE / Артур Матвеев

Представители Евросоюза, которые должны совместно с Белоруссией работать над разрешением миграционного кризиса на границе республики с Польшей, не выходят на контакт. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором Гродненской области Владимиром Караником и помощником по этому региону Юрием Караевым, сообщает БелТА.

"Я жду, когда ЕС ответит на вопрос по двум тысячам беженцев. У нас же в этом лагере около двух тысяч беженцев. Я просил, чтобы они (Евросоюз и, в частности, Германия. — Прим. Лайфа) их забрали. Они сказали, [и.о. канцлера Германии Ангела] Меркель мне пообещала, на уровне Евросоюза рассмотрят эту проблему. Так не рассматривают даже. И даже то, что она мне пообещала (решено было в ЕС), — контактные лица. Они на контакт даже не выходят", — приводит агентство слова Лукашенко.

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Президент республики подчеркнул, что в связи с этим "не надо никого ждать". Если власти Евросоюза отказались от помощи, то им будет закрыт въезд в Белоруссию. По словам Лукашенко, страна сама справится с мигрантами, если Германия не заберёт их к себе, однако нужно продолжать требовать от ФРГ взять беженцев.

Ранее Лайф рассказывал, что Лукашенко предложил ЕС создать гумкоридор в Германию для двух тысяч беженцев. По словам пресс-секретаря лидера Белоруссии, Минск уже начал выполнять свои обещания, в то время как Евросоюз даже не приступил к переговорам на уровне экспертов.

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Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурило несколько тысяч польских солдат. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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