Учёные из Бостонского университета: Сахар в напитках может "состарить" мозг на 11 лет

Учёные из Медицинской школы при Бостонском университете утверждают, что напитки с высоким содержанием сахара буквально разрушают мозг. Материалы проведённого исследования опубликованы в газете Daily Express. В эксперименте приняли участие 4200 человек, которые периодически проходили тесты на уровень когнитивных функций и память. При этом добровольцы рассказали, как много сладких напитков они выпивают, а специалисты проверили взаимосвязь между количеством потребляемого сахара и работой их мозга.

Оказалось, что если испытуемый выпивал один-два стакана сладких напитков ежедневно, то его мозг буквально становился старее за счёт уменьшения префронтальной коры. Причём в случае регулярного употребления 150–200 миллилитров таких напитков мозг старел на 5,8 года, а если выпивать ещё больше — на 11 лет.

"Учёные отметили видимые ухудшения функции памяти и уменьшение объёма головного мозга у тех участников исследования, которые регулярно пили напитки с добавленным сахаром, в отличие от людей, которые не употребляли такие напитки", — говорится в материалах исследования.

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