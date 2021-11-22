НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Учёные из Бостонского университета: Сахар в напитках может "состарить" мозг на 11 лет

Специалисты установили взаимосвязь между количеством потребляемого сахара и работой мозга. Результаты оказались неутешительными.

22 ноября, 13:26

Фото © Pexels

Учёные из Медицинской школы при Бостонском университете утверждают, что напитки с высоким содержанием сахара буквально разрушают мозг. Материалы проведённого исследования опубликованы в газете Daily Express. В эксперименте приняли участие 4200 человек, которые периодически проходили тесты на уровень когнитивных функций и память. При этом добровольцы рассказали, как много сладких напитков они выпивают, а специалисты проверили взаимосвязь между количеством потребляемого сахара и работой их мозга.

Оказалось, что если испытуемый выпивал один-два стакана сладких напитков ежедневно, то его мозг буквально становился старее за счёт уменьшения префронтальной коры. Причём в случае регулярного употребления 150–200 миллилитров таких напитков мозг старел на 5,8 года, а если выпивать ещё больше — на 11 лет.

"Учёные отметили видимые ухудшения функции памяти и уменьшение объёма головного мозга у тех участников исследования, которые регулярно пили напитки с добавленным сахаром, в отличие от людей, которые не употребляли такие напитки", — говорится в материалах исследования.

Россияне за год съели по 31 килограмму сахара

Россияне за год съели по 31 килограмму сахара

Ранее эндокринологи предупредили россиян о способности ковида провоцировать сахарный диабет. Причём чем больше степень повреждения клеток, производящих инсулин, тем выше вероятность развития заболевания.

Напомним, что также врачи назвали допустимую дозу потребления сахара.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1