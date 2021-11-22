Генпрокуратура РФ подтвердила алкогольное опьянение Рашкина в ночь убийства лося
На месте происшествия также были обнаружены гильза и пули. По данным ведомства, никто из приятелей депутата-коммуниста, отдыхавших с ним под Саратовом, не имел при себе оружия.
Валерий Рашкин. Фото © VK / КПРФ
Представитель Генпрокуратуры РФ Сергей Бочкарёв на заседании в Государственной думе сообщил, что у депутата от КПРФ Валерия Рашкина было зафиксировано алкогольное опьянение в ночь убийства лося в Саратовской области. Кроме того, стали известны результаты осмотра места, где парламентарий расправился с животным.
Так, по словам представителя надзорного ведомства, в лесу производилась разделка именно той туши, с которой поймали Рашкина. На месте происшествия также были обнаружены гильза и пули одного боеприпаса. Интересно отметить, что никто из приятелей депутата-коммуниста, которые отдыхали с ним, не имел при себе оружия.
"Непосредственно Рашкин, применяя в том числе специальные технические средства для обнаружения дичи, осуществил поиск, выслеживание дикого лося и около 23 часов осуществил выстрел в обнаруженного лося, в результате чего причинил животному огнестрельное ранение", — цитирует телеканал "Рен ТВ" Бочкарёва.
Вместе с тем представитель Генпрокуратуры запросил у Госдумы разрешение избрать меру пресечения в отношении депутата в виде запрета определённых действий. Как указал Бочкарёв, Рашкин вообще не сотрудничал со следствием, а только вводил всех в заблуждение.
Напомним, Рашкина поймали в Саратовской области с тушей лося в багажнике в конце октября. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи этого животного составляет от 240 до 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Сам парламентарий изначально утверждал, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По той версии депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан. При этом правоохранители тогда сразу нашли оружие и охотничий билет на имя Рашкина на месте разделки лося под Саратовом.
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