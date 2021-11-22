Генпрокуратура РФ подтвердила алкогольное опьянение Рашкина в ночь убийства лося

Представитель Генпрокуратуры РФ Сергей Бочкарёв на заседании в Государственной думе сообщил, что у депутата от КПРФ Валерия Рашкина было зафиксировано алкогольное опьянение в ночь убийства лося в Саратовской области. Кроме того, стали известны результаты осмотра места, где парламентарий расправился с животным.

Так, по словам представителя надзорного ведомства, в лесу производилась разделка именно той туши, с которой поймали Рашкина. На месте происшествия также были обнаружены гильза и пули одного боеприпаса. Интересно отметить, что никто из приятелей депутата-коммуниста, которые отдыхали с ним, не имел при себе оружия.

"Непосредственно Рашкин, применяя в том числе специальные технические средства для обнаружения дичи, осуществил поиск, выслеживание дикого лося и около 23 часов осуществил выстрел в обнаруженного лося, в результате чего причинил животному огнестрельное ранение", — цитирует телеканал "Рен ТВ" Бочкарёва.