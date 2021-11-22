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Генпрокуратура РФ подтвердила алкогольное опьянение Рашкина в ночь убийства лося

На месте происшествия также были обнаружены гильза и пули. По данным ведомства, никто из приятелей депутата-коммуниста, отдыхавших с ним под Саратовом, не имел при себе оружия.

22 ноября, 13:31

Валерий Рашкин. Фото © VK / КПРФ

Представитель Генпрокуратуры РФ Сергей Бочкарёв на заседании в Государственной думе сообщил, что у депутата от КПРФ Валерия Рашкина было зафиксировано алкогольное опьянение в ночь убийства лося в Саратовской области. Кроме того, стали известны результаты осмотра места, где парламентарий расправился с животным.

Так, по словам представителя надзорного ведомства, в лесу производилась разделка именно той туши, с которой поймали Рашкина. На месте происшествия также были обнаружены гильза и пули одного боеприпаса. Интересно отметить, что никто из приятелей депутата-коммуниста, которые отдыхали с ним, не имел при себе оружия.

"Непосредственно Рашкин, применяя в том числе специальные технические средства для обнаружения дичи, осуществил поиск, выслеживание дикого лося и около 23 часов осуществил выстрел в обнаруженного лося, в результате чего причинил животному огнестрельное ранение", — цитирует телеканал "Рен ТВ" Бочкарёва.

"Произвёл два выстрела": Депутат Рашкин признался в убийстве лося

"Произвёл два выстрела": Депутат Рашкин признался в убийстве лося

Вместе с тем представитель Генпрокуратуры запросил у Госдумы разрешение избрать меру пресечения в отношении депутата в виде запрета определённых действий. Как указал Бочкарёв, Рашкин вообще не сотрудничал со следствием, а только вводил всех в заблуждение.

Напомним, Рашкина поймали в Саратовской области с тушей лося в багажнике в конце октября. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи этого животного составляет от 240 до 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Сам парламентарий изначально утверждал, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По той версии депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан. При этом правоохранители тогда сразу нашли оружие и охотничий билет на имя Рашкина на месте разделки лося под Саратовом.

Комиссия Госдумы рекомендовала дать согласие на лишение Рашкина неприкосновенности

Комиссия Госдумы рекомендовала дать согласие на лишение Рашкина неприкосновенности

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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