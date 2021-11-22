Комиссия Госдумы рекомендовала дать согласие на лишение Рашкина неприкосновенности
Отмечается, что депутат "не сотрудничал со следствием, давал ложные и запутывающие органы правопорядка показания".
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала дать согласие на представление генпрокурора РФ о лишении члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, признавшегося в убийстве лося, депутатской неприкосновенности. Такое решение члены комиссии приняли на заседании, которое состоялось сегодня, 22 ноября.
В ходе встречи представитель Генпрокуратуры РФ Сергей Бочкарёв отметил, что ведомство просит согласие не только на снятие неприкосновенности и возбуждение дела, а также на проведение ряда следственных мероприятий и избрание в отношении парламентария меры пресечения с запретом определённых действий. Отмечается, что такая мера необходима из-за того, что Рашкин "не сотрудничал со следствием, давал ложные и запутывающие органы правопорядка показания, вводил общественность в заблуждение, не выдал на месте совершения преступления образцы для сравнительного исследования и, более того, скрыл орудие преступления".
Лайф рассказывал, что Рашкина поймали в Саратовской области с тушей лося в багажнике в конце октября. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи этого животного составляет от 240 до 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Сам Рашкин изначально утверждал, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По той версии депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан. При этом правоохранители тогда сразу нашли оружие и охотничий билет на имя Рашкина на месте разделки лося под Саратовом.
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