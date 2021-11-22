Комиссия Госдумы рекомендовала дать согласие на лишение Рашкина неприкосновенности

В ходе встречи представитель Генпрокуратуры РФ Сергей Бочкарёв отметил, что ведомство просит согласие не только на снятие неприкосновенности и возбуждение дела, а также на проведение ряда следственных мероприятий и избрание в отношении парламентария меры пресечения с запретом определённых действий. Отмечается, что такая мера необходима из-за того, что Рашкин "не сотрудничал со следствием, давал ложные и запутывающие органы правопорядка показания, вводил общественность в заблуждение, не выдал на месте совершения преступления образцы для сравнительного исследования и, более того, скрыл орудие преступления".