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Политолог Оленченко рассказал, услышат ли "дикие политики" Польши предупреждения Лукашенко

По словам эксперта, представители власти европейской страны учитывают и будут учитывать настрой президента республики, но не хотят этого показывать.

22 ноября, 12:36
<p>Фото © ТАСС / Сергей Шелег</p>

Фото © ТАСС / Сергей Шелег

Польские политики отличаются горячностью, однако нельзя сказать, что они не уделяют внимания тому, что поступает извне, в частности, из Белоруссии. Таким мнением с Лайфом поделился старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, комментируя предупреждения главы республики Александра Лукашенко о последствиях угроз властей Польши.

"Я думаю, они внимательно прислушиваются и учитывают (высказывания Лукашенко и других политиков. — Прим. Лайфа). Польша и Белоруссия граничат, как говорят, не первый год, а уже тысячелетия. Но вопрос в том, что есть определённые издержки польского менталитета, который всегда стремится поставить себя во главу угла. Это мы видим в сегодняшней фазе взаимоотношений Польши и ЕС, где они так же горячо высказываются и в адрес ЕС", — отметил эксперт.

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Оленченко подчеркнул, что важно отличить устную реакцию политиков Польши от конкретных действий. По мнению политолога, власти страны учитывают и будут учитывать настрой Лукашенко, однако не хотят этого показывать — для них важно продемонстрировать, что "как они делали, так и будут делать".

Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурило несколько тысяч польских солдат. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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