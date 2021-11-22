Политолог Оленченко рассказал, услышат ли "дикие политики" Польши предупреждения Лукашенко
По словам эксперта, представители власти европейской страны учитывают и будут учитывать настрой президента республики, но не хотят этого показывать.
Фото © ТАСС / Сергей Шелег
Польские политики отличаются горячностью, однако нельзя сказать, что они не уделяют внимания тому, что поступает извне, в частности, из Белоруссии. Таким мнением с Лайфом поделился старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, комментируя предупреждения главы республики Александра Лукашенко о последствиях угроз властей Польши.
"Я думаю, они внимательно прислушиваются и учитывают (высказывания Лукашенко и других политиков. — Прим. Лайфа). Польша и Белоруссия граничат, как говорят, не первый год, а уже тысячелетия. Но вопрос в том, что есть определённые издержки польского менталитета, который всегда стремится поставить себя во главу угла. Это мы видим в сегодняшней фазе взаимоотношений Польши и ЕС, где они так же горячо высказываются и в адрес ЕС", — отметил эксперт.
Оленченко подчеркнул, что важно отличить устную реакцию политиков Польши от конкретных действий. По мнению политолога, власти страны учитывают и будут учитывать настрой Лукашенко, однако не хотят этого показывать — для них важно продемонстрировать, что "как они делали, так и будут делать".
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурило несколько тысяч польских солдат. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.
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