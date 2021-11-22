Политолог Оленченко рассказал, услышат ли "дикие политики" Польши предупреждения Лукашенко

Польские политики отличаются горячностью, однако нельзя сказать, что они не уделяют внимания тому, что поступает извне, в частности, из Белоруссии. Таким мнением с Лайфом поделился старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, комментируя предупреждения главы республики Александра Лукашенко о последствиях угроз властей Польши .

"Я думаю, они внимательно прислушиваются и учитывают (высказывания Лукашенко и других политиков. — Прим. Лайфа). Польша и Белоруссия граничат, как говорят, не первый год, а уже тысячелетия. Но вопрос в том, что есть определённые издержки польского менталитета, который всегда стремится поставить себя во главу угла. Это мы видим в сегодняшней фазе взаимоотношений Польши и ЕС, где они так же горячо высказываются и в адрес ЕС", — отметил эксперт.