Захарова указала на попытки Запада "подтянуть" РФ к кризису на белорусско-польской границе
Западные страны не любят и не имеют функции признавать собственные ошибки, отметила дипломат.
Фото © t.me / MariaVladimirovnaZakharova
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад "подтягивает" нашу страну к кризису на белорусско-польской границе. По её словам, зарубежным государствам это нужно, чтобы использовать как "тяжеловесный" фактор для обвинений.
Дипломат сказала журналистам, что Россию "втягивают" по той причине, что западные коллеги не любят и не могут "признавать собственные ошибки". Захарова отметила, что у них просто отсутствует такая функция. В этой связи следует придумать что-то, "что можно продать собственным гражданам, электорату, населению, да и международному сообществу для того, чтобы объяснить, почему так в очередной раз сложилось".
"Поэтому нужен внешний фактор: в первую очередь "виновата" Беларусь, официальный Минск, прежде всего виноваты граждане Белоруссии почему-то в сложившейся ситуации, ну, заодно начинают подтягивать и Россию как такой (в их понимании) тяжеловесный фактор, который можно привести по любому случаю, когда тебе нужен ответ на вопрос "Кто виноват?", — заявила Захарова.
Ранее в Совбезе предупредили о росте числа мигрантов, использующих РФ для транзита в ЕС. Там отметили, что в основном это выходцы из стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии.
Напомним, что ранее обострилась ситуация с беженцами на белорусско-польской границе. Утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурило несколько тысяч польских солдат. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.
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