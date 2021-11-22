Захарова указала на попытки Запада "подтянуть" РФ к кризису на белорусско-польской границе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад "подтягивает" нашу страну к кризису на белорусско-польской границе. По её словам, зарубежным государствам это нужно, чтобы использовать как "тяжеловесный" фактор для обвинений.

Дипломат сказала журналистам, что Россию "втягивают" по той причине, что западные коллеги не любят и не могут "признавать собственные ошибки". Захарова отметила, что у них просто отсутствует такая функция. В этой связи следует придумать что-то, "что можно продать собственным гражданам, электорату, населению, да и международному сообществу для того, чтобы объяснить, почему так в очередной раз сложилось".

"Поэтому нужен внешний фактор: в первую очередь "виновата" Беларусь, официальный Минск, прежде всего виноваты граждане Белоруссии почему-то в сложившейся ситуации, ну, заодно начинают подтягивать и Россию как такой (в их понимании) тяжеловесный фактор, который можно привести по любому случаю, когда тебе нужен ответ на вопрос "Кто виноват?", — заявила Захарова.