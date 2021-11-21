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Премьер Польши заявил, что в Белоруссии остаётся более десяти тысяч беженцев

По словам Моравецкого, сотни мигрантов уже приняли решение вернуться на родину.

21 ноября, 16:03
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

На территории Белоруссии находится более десяти тысяч нелегалов, намеревающихся попасть в Европейский союз, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам переговоров с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем в Риге.

"В общей сложности более десяти тысяч человек по-прежнему остаются на территории Белоруссии", — сказал глава польского кабмина.

По словам Моравецкого, сотни мигрантов уже приняли решение вернуться на родину. Это те, кто видит "безнадёжность сложившейся ситуации", говорит политик. Также он сообщил, что польские власти с начала кризиса задержали около 400 лиц разных национальностей, замешанных в контрабанде людей. Моравецкий уверен, что международная мафия участвует в помощи президенту Белоруссии Александру Лукашенко "в использовании этих несчастных людей в политическом кризисе на границе".

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Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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