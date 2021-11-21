Премьер Польши заявил, что в Белоруссии остаётся более десяти тысяч беженцев

На территории Белоруссии находится более десяти тысяч нелегалов, намеревающихся попасть в Европейский союз, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам переговоров с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем в Риге.

По словам Моравецкого, сотни мигрантов уже приняли решение вернуться на родину. Это те, кто видит "безнадёжность сложившейся ситуации", говорит политик. Также он сообщил, что польские власти с начала кризиса задержали около 400 лиц разных национальностей, замешанных в контрабанде людей. Моравецкий уверен, что международная мафия участвует в помощи президенту Белоруссии Александру Лукашенко "в использовании этих несчастных людей в политическом кризисе на границе".