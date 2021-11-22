В суд вновь поступило дело о пропаганде наркотиков в творчестве Элджея

Административное дело в отношении рэпера Элджея о пропаганде наркотиков поступило в Зюзинский районный суд Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Как передаёт РИА "Новости", материал на Алексея Узенюка (настоящее имя исполнителя. — Прим. Лайфа) зарегистрирован, однако дата рассмотрения пока не назначена.

По статье о пропаганде наркотических средств предусмотрен штраф от пяти до 30 тысяч рублей для гражданина и до 100 тысяч — для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность.