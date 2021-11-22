В суд вновь поступило дело о пропаганде наркотиков в творчестве Элджея
Материал инстанция зарегистрировала, однако дата его рассмотрения пока не назначена.
Фото © VK / Элджей
Административное дело в отношении рэпера Элджея о пропаганде наркотиков поступило в Зюзинский районный суд Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
Как передаёт РИА "Новости", материал на Алексея Узенюка (настоящее имя исполнителя. — Прим. Лайфа) зарегистрирован, однако дата рассмотрения пока не назначена.
По статье о пропаганде наркотических средств предусмотрен штраф от пяти до 30 тысяч рублей для гражданина и до 100 тысяч — для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность.
Напомним, в конце октября в суд уже поступало дело о пропаганде наркотиков в песнях Элджея, однако оно было возвращено составителю в связи с недостатками.
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