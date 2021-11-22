Почти 38 млрд рублей уже направили на реализацию задач "Круга добра"

На реализацию задач фонда для поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" уже направлено почти 38 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель правления организации Александр Ткаченко на круглом столе "10 лет "орфанному" законодательству в России: история и перспективы развития".

"Общая сумма средств, направленных на реализацию основных задач фонда, составляет 37,9 миллиарда рублей", — рассказал Ткаченко.

Он отметил, что сейчас в перечень фонда включено 44 заболевания, 37 препаратов. Пять видов медицинских изделий закупаются организацией, на попечении которой находятся порядка 1750 детей.