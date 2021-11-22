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Картину "Зависть" украли с выставки на "Винзаводе" в Москве

Стоимость похищенного полотна неизвестна. К поискам преступников привлечены полиция и следственные органы.

22 ноября, 12:27

Фото © Instagram.com / winzavod

Картину художницы-сюрреалистки Анны Андржиевской украли с выставки в центре современного искусства "Винзавод". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Музея AZ в "Инстаграме". К поискам работы под названием "Зависть" и её похитителей привлечены полиция и следственные органы. Стоимость картины не уточняется.

"Мы предпринимаем все возможные действия для возвращения работы на экспозицию и искренне надеемся, что она будет найдена в ближайшее время", — сообщили в музее.

Отмечается, что выставка номинантов премии Анатолия Зверева на "Винзаводе" продолжает работу в штатном режиме.

К слову, некоторые подписчики музея в "Инстаграме" сочли, что факт кражи — не более чем хайп.

"Такую не жалко", написал пользователь prom_madephoto.

"Даже я такую нарисую", — комментирует stdnk.

"А пиар поумнее нельзя было придумать?" — интересуется oksana_filchenkova.

А разве так можно было? Как в Третьяковке произошла кража века

А разве так можно было? Как в Третьяковке произошла кража века

Напомним, что в январе 2019 года из Третьяковской галереи была украдена картина "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи. Вскоре по горячим следам был задержан похититель — Денис Чуприков. Отрицать вину он не стал, а объяснил, что "временно позаимствовал" полотно ради хайпа. В сентябре 2019 года его приговорили к трём годам колонии.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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