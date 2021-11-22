Картину "Зависть" украли с выставки на "Винзаводе" в Москве

Картину художницы-сюрреалистки Анны Андржиевской украли с выставки в центре современного искусства "Винзавод". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Музея AZ в "Инстаграме". К поискам работы под названием "Зависть" и её похитителей привлечены полиция и следственные органы. Стоимость картины не уточняется.

"Мы предпринимаем все возможные действия для возвращения работы на экспозицию и искренне надеемся, что она будет найдена в ближайшее время", — сообщили в музее.

Отмечается, что выставка номинантов премии Анатолия Зверева на "Винзаводе" продолжает работу в штатном режиме.

К слову, некоторые подписчики музея в "Инстаграме" сочли, что факт кражи — не более чем хайп.

"Такую не жалко", — написал пользователь prom_madephoto.

"Даже я такую нарисую", — комментирует stdnk.