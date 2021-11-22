Картину "Зависть" украли с выставки на "Винзаводе" в Москве
Стоимость похищенного полотна неизвестна. К поискам преступников привлечены полиция и следственные органы.
Фото © Instagram.com / winzavod
Картину художницы-сюрреалистки Анны Андржиевской украли с выставки в центре современного искусства "Винзавод". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Музея AZ в "Инстаграме". К поискам работы под названием "Зависть" и её похитителей привлечены полиция и следственные органы. Стоимость картины не уточняется.
"Мы предпринимаем все возможные действия для возвращения работы на экспозицию и искренне надеемся, что она будет найдена в ближайшее время", — сообщили в музее.
Отмечается, что выставка номинантов премии Анатолия Зверева на "Винзаводе" продолжает работу в штатном режиме.
К слову, некоторые подписчики музея в "Инстаграме" сочли, что факт кражи — не более чем хайп.
"Такую не жалко", — написал пользователь prom_madephoto.
"Даже я такую нарисую", — комментирует stdnk.
"А пиар поумнее нельзя было придумать?" — интересуется oksana_filchenkova.
Напомним, что в январе 2019 года из Третьяковской галереи была украдена картина "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи. Вскоре по горячим следам был задержан похититель — Денис Чуприков. Отрицать вину он не стал, а объяснил, что "временно позаимствовал" полотно ради хайпа. В сентябре 2019 года его приговорили к трём годам колонии.
Комментариев: 0