Врач Добрецова перечислила опаснейшие для здоровья места и вещи в квартире

Одним из самых грязных мест в квартире является кухня, где жильцы зачастую проводят чуть ли не больше всего времени. Об этом рассказала врач общей практики Ангелина Добрецова.

По её словам, в медучреждениях и в местах общественного питания для проверки чистоты часто используют специальный прибор, который называется люменометр. В среднем показатель стерильности должен равняться 60 относительным световым единицам, или rlu. При этом, как заметила эксперт, в среднестатистических кухнях он может превышать и пять тысяч rlu. Грязь и грибковые бактерии преимущественно скапливаются на раковине или вокруг неё, уточнила Добрецова.

"Если вы после каждого мытья посуды не обрабатываете специальными антибактериальными средствами поверхность раковины, то цифры на устройстве могут шокировать", — приводит "Вечерняя Москва" её слова.

Другим опасным объектом, который может стать источником различных заболеваний, медик назвала синтетическую губку. По её словам, бактерии идеально размножаются во влажной среде и частичках еды, которые остаются после мытья посуды. Поэтому эксперт рекомендует использовать только бамбуковые губки, так как они бактерицидные. Не менее серьёзную опасность для здоровья человека представляет ванная комната.

"Больше всего грибков, которые оказывают токсичное воздействие своими спорами, распространяясь в воздухе, можно как раз найти в ванной. Плесень опасна тем, что может попасть в организм разными путями — слизистая, глаза, дыхательные пути, кожа", — пояснила Добрецова.

Причём, по словам врача, самое грязное место в ванной комнате — вовсе не унитаз, а шторка для душа. Чтобы не подцепить ничего серьёзного, необходимо регулярно проветривать помещение, а также отказаться от злополучной занавески, отметила эксперт.

Добрецова добавила, что Wi-Fi-роутер из-за своего электромагнитного излучения может стать источником повышенного давления, головных болей и учащённого сердцебиения. Чтобы избежать негативного воздействия, врач рекомендует убрать его подальше от места, где спит человек.