Кот удивился, увидев захламлённую квартиру после уборки, и это милое видео западёт в душу каждому

Добросердечная пользовательница "Тиктока" aurikatariina бесплатно убирает дома людей. И недавно Аури пришлось наводить порядок в квартире девушки с серьёзным заболеванием. Сама бедняга была не в состоянии поддерживать жилище в чистоте, и со временем оно заросло грязью и покрылось горами мусора. Ещё в квартире был кот, который страдал не меньше хозяйки, пишет Daily Star.

Кадры из видео © TikTok / aurikatariina

В ролике, которым поделилась Аури, видно, что она выбрасывает весь мусор, собирает кошачью шерсть, оттирает въевшиеся пятна. Девушке понадобилось два дня, чтобы привести квартиру в порядок. И когда хозяйка с питомцем вернулись домой, они не могли поверить своим глазам. Особенно удивился пушистик, который начал ходить из стороны в сторону, обнюхивая "новое" жилище. А в конце, жмурясь от удовольствия, уснул в чистой раковине.

Кадры из видео © TikTok / aurikatariina

Видео с реакцией питомца быстро стало вирусным. Его посмотрели почти четыре миллиона человек, которые поблагодарили Аури за её труд и отметили, что питомец теперь выглядит очень счастливым.

У меня сердце болит, когда думаю о том, в каких условиях жил этот бедный кот. Спасибо вам, что вы помогли! gisellakatherinej