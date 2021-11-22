Политолог Дудчак не считает задержку запуска "Северного потока – 2" заслугой Киева

Киев не мог повлиять на процесс строительства и запуска "Северного потока – 2". Такое заявление сделал политолог, экономист Александр Дудчак в беседе с радио Sputnik, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что задержка запуска в эксплуатацию газопровода — заслуга в том числе и Киева.

"Инициатива была не столько украинская, сколько американская, Украина просто исполняет волю Соединённых Штатов", — указал Дудчак.

Специалист отметил, что задержка запуска газопровода уже стала и продолжает быть причиной убытков, которые терпят как страны Европейского союза, так и Украина. Тем не менее сам "Газпром" нарастил поставки в Европу, цены на спотовых рынках газа остаются высокими, напомнил экономист.

"Чему они радуются? Цены на газ сейчас зашкаливают. Они (власти Украины. — Прим. Лайфа) почему-то думают, что делают хуже "Газпрому" и России. Но это сомнительно. Сейчас подписываются долгосрочные договоры совершенно по другим ценам. Если бы "Северный поток – 2" работал, цены были бы намного ниже. Чему радуется Кулеба, понять просто невозможно", — отметил Дудчак.