Политолог Дудчак не считает задержку запуска "Северного потока – 2" заслугой Киева
Из-за того что газопровод пока не работает, страны ЕС и сама Украина терпят убытки, пока "Газпром" нарастил поставки в Европу, а цены на спотовых рынках газа остаются высокими, отметил эксперт.
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Киев не мог повлиять на процесс строительства и запуска "Северного потока – 2". Такое заявление сделал политолог, экономист Александр Дудчак в беседе с радио Sputnik, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что задержка запуска в эксплуатацию газопровода — заслуга в том числе и Киева.
"Инициатива была не столько украинская, сколько американская, Украина просто исполняет волю Соединённых Штатов", — указал Дудчак.
Специалист отметил, что задержка запуска газопровода уже стала и продолжает быть причиной убытков, которые терпят как страны Европейского союза, так и Украина. Тем не менее сам "Газпром" нарастил поставки в Европу, цены на спотовых рынках газа остаются высокими, напомнил экономист.
"Чему они радуются? Цены на газ сейчас зашкаливают. Они (власти Украины. — Прим. Лайфа) почему-то думают, что делают хуже "Газпрому" и России. Но это сомнительно. Сейчас подписываются долгосрочные договоры совершенно по другим ценам. Если бы "Северный поток – 2" работал, цены были бы намного ниже. Чему радуется Кулеба, понять просто невозможно", — отметил Дудчак.
Напомним, ранее Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG из-за вопросов организационно-правового характера. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации.
В начале сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Отмечалось, что Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.
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