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Политолог Дудчак не считает задержку запуска "Северного потока – 2" заслугой Киева

Из-за того что газопровод пока не работает, страны ЕС и сама Украина терпят убытки, пока "Газпром" нарастил поставки в Европу, а цены на спотовых рынках газа остаются высокими, отметил эксперт.

22 ноября, 12:08

Фото © Nord-stream2.com

Киев не мог повлиять на процесс строительства и запуска "Северного потока – 2". Такое заявление сделал политолог, экономист Александр Дудчак в беседе с радио Sputnik, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что задержка запуска в эксплуатацию газопровода — заслуга в том числе и Киева.

"Инициатива была не столько украинская, сколько американская, Украина просто исполняет волю Соединённых Штатов", указал Дудчак.

Специалист отметил, что задержка запуска газопровода уже стала и продолжает быть причиной убытков, которые терпят как страны Европейского союза, так и Украина. Тем не менее сам "Газпром" нарастил поставки в Европу, цены на спотовых рынках газа остаются высокими, напомнил экономист.

"Чему они радуются? Цены на газ сейчас зашкаливают. Они (власти Украины. — Прим. Лайфа) почему-то думают, что делают хуже "Газпрому" и России. Но это сомнительно. Сейчас подписываются долгосрочные договоры совершенно по другим ценам. Если бы "Северный поток – 2" работал, цены были бы намного ниже. Чему радуется Кулеба, понять просто невозможно", — отметил Дудчак.

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Напомним, ранее Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG из-за вопросов организационно-правового характера. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации.

В начале сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Отмечалось, что Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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