В Пермском крае умершая от ковида пенсионерка получила QR-код после "выздоровления"

В Пермском крае пенсионерка, скончавшаяся от ковида, получила QR-код на портале "Госуслуги". Об этом в группе "Подслушано Пермь" рассказала её родственница.

По словам женщины, это бабушка её мужа. Она заболела 3 ноября, однако долгое время не могла вызвать врача, который пришёл только через двое суток, взял ПЦР-тест и назначил лечение. Результат пришёл 8-го числа и был положительный, однако через несколько часов после этого пенсионерка скончалась.

"Потом ей присвоили QR-код", — добавила родственница, приложив фотографии скана с сайта госуслуг, где датой выздоровления указано 20 ноября.