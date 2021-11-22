В Пермском крае умершая от ковида пенсионерка получила QR-код после "выздоровления"
Причём на руках у родственницы бабушки уже есть свидетельство о её смерти, выданное за 12 дней до получения цифрового кода.
Фото © Pixabay
В Пермском крае пенсионерка, скончавшаяся от ковида, получила QR-код на портале "Госуслуги". Об этом в группе "Подслушано Пермь" рассказала её родственница.
По словам женщины, это бабушка её мужа. Она заболела 3 ноября, однако долгое время не могла вызвать врача, который пришёл только через двое суток, взял ПЦР-тест и назначил лечение. Результат пришёл 8-го числа и был положительный, однако через несколько часов после этого пенсионерка скончалась.
"Потом ей присвоили QR-код", — добавила родственница, приложив фотографии скана с сайта госуслуг, где датой выздоровления указано 20 ноября.
Фото © VK / "ПОДСЛУШАНО ПЕРМЬ"
Ранее Лайф рассказывал, что с 22 ноября в Татарстане начала действовать система QR-кодов на общественном транспорте. Однако первый день обернулся коллапсом. Так, из метро и трамваев утром высадили 500 пассажиров без QR-кодов, и несмотря на то, что местных жителей заранее предупредили о введении ограничений, некоторые люди всё же остались недовольны таким положением вещей.
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