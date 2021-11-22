В Казани утром из метро и трамваев высадили 500 пассажиров без QR-кодов

В Казани утром из метро и трамваев высадили 500 человек без QR-кодов. Видео © Telegram / Татмедиа

Сегодня утром, 22 ноября, в Казани из метро и трамваев высадили 500 человек, у которых не было QR-кодов. Об этом сообщает издание "Татмедиа" в своём телеграм-канале.

Несмотря на то что местных жителей заранее предупредили о введении ограничений, некоторые люди всё же остались недовольны таким положением вещей. Так, на улице Серова трамвайные маршруты № 1 и № 6 совершили вынужденную остановку на 30 минут из-за пассажира, который отказывался показывать QR-код и не стал покидать салон. Он даже вызвал полицию, считая действия кондуктора незаконными. А в метро женщина устроила скандал после того, как её не пропустили со справкой о первой прививке.

При этом стоит добавить, что большинство людей реагируют на проверку QR-кодов спокойно, предъявляя их в электронном или распечатанном виде.