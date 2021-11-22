Главврача больницы на Сахалине заподозрили в выдаче липовых QR-кодов и уничтожении вакцины

Главного врача участковой больницы в селе Синегорск Сахалинской области заподозрили в выдаче фальшивых QR-кодов о прививке от коронавируса и уничтожении вакцины. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями. По данным следствия, медик приказывал сотрудникам больницы утилизировать препараты и выдавать некоторым пациентам липовые сертификаты. Предположительно, поддельные документы получило около 50 человек.

Минздрав Сахалина подтвердил журналистам данную информацию.

"Проверка, осуществляемая в отношении главного врача синегорской участковой больницы по факту возможной продажи сертификатов вакцинации, инициирована Министерством здравоохранения Сахалинской области", — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что все факты фальсификации документов будут жёстко пресекаться, а нарушителям грозят меры административного и уголовного воздействия.