Главврача больницы на Сахалине заподозрили в выдаче липовых QR-кодов и уничтожении вакцины
Предположительно, поддельные документы получило около 50 человек. Возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями.
Фото © ТАСС / Роман Пименов
Главного врача участковой больницы в селе Синегорск Сахалинской области заподозрили в выдаче фальшивых QR-кодов о прививке от коронавируса и уничтожении вакцины. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями. По данным следствия, медик приказывал сотрудникам больницы утилизировать препараты и выдавать некоторым пациентам липовые сертификаты. Предположительно, поддельные документы получило около 50 человек.
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Минздрав Сахалина подтвердил журналистам данную информацию.
"Проверка, осуществляемая в отношении главного врача синегорской участковой больницы по факту возможной продажи сертификатов вакцинации, инициирована Министерством здравоохранения Сахалинской области", — рассказали в ведомстве.
Там добавили, что все факты фальсификации документов будут жёстко пресекаться, а нарушителям грозят меры административного и уголовного воздействия.
Ранее вирусолог Александр Горелов призвал одинаково наказывать как продавцов, так и покупателей фальшивых QR-кодов. Вместе с тем гость шоу "Дайте сказать" выступил за "амнистию" тех, кто после покупки липовой справки одумался и пришёл в прививочный пункт.
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