Противник ковид-ограничений в Хорватии растёр лицо рукой, которой трогал пятую точку

При этом мужчина находился без маски и в этот же момент что-то активно обсуждал со своим седовласым приятелем.

Протестующий против ковид-ограничений в Хорватии растёр лицо рукой, которой трогал пятую точку. Видео © Al Jazeera Balkans

В Загребе жители продолжают протесты против ковидных ограничений. В ходе одного из митингов корреспонденту телеканала Al Jazeera Balkans Николине Завишич и её оператору удалось снять уникальные кадры. На видео мужчина, находящийся в толпе, сначала задумчиво почёсывает свою заднюю точку, опустив руку прямо в штаны, а затем этой же рукой активно растирает лицо.

При этом протестующий находился без маски, а рядом с ним стоял ещё один седовласый мужчина, который в это время что-то активно обсуждал с героем видео.