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Регион
Опубликовано 22 ноября 2021, 15:32

Противник ковид-ограничений в Хорватии растёр лицо рукой, которой трогал пятую точку

При этом мужчина находился без маски и в этот же момент что-то активно обсуждал со своим седовласым приятелем.

Протестующий против ковид-ограничений в Хорватии растёр лицо рукой, которой трогал пятую точку. Видео © Al Jazeera Balkans

В Загребе жители продолжают протесты против ковидных ограничений. В ходе одного из митингов корреспонденту телеканала Al Jazeera Balkans Николине Завишич и её оператору удалось снять уникальные кадры. На видео мужчина, находящийся в толпе, сначала задумчиво почёсывает свою заднюю точку, опустив руку прямо в штаны, а затем этой же рукой активно растирает лицо.

При этом протестующий находился без маски, а рядом с ним стоял ещё один седовласый мужчина, который в это время что-то активно обсуждал с героем видео.

В Брюсселе полиция применила слезоточивый газ на митинге против ковид-ограничений
В Брюсселе полиция применила слезоточивый газ на митинге против ковид-ограничений

Ранее Лайф рассказывал, что протесты против ковидных ограничений в Нидерландах переросли в массовые беспорядки. Демонстранты закидывали полицейских фаерами и булыжниками, те в ответ применяли водомёты и слезоточивый газ.

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Кадр видео © Al Jazeera Balkans

Артур Лапсаков
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