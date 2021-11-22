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Противник ковид-ограничений в Хорватии растёр лицо рукой, которой трогал пятую точку

При этом мужчина находился без маски и в этот же момент что-то активно обсуждал со своим седовласым приятелем.

22 ноября, 12:32

Кадр видео © Al Jazeera Balkans

Протестующий против ковид-ограничений в Хорватии растёр лицо рукой, которой трогал пятую точку. Видео © Al Jazeera Balkans

В Загребе жители продолжают протесты против ковидных ограничений. В ходе одного из митингов корреспонденту телеканала Al Jazeera Balkans Николине Завишич и её оператору удалось снять уникальные кадры. На видео мужчина, находящийся в толпе, сначала задумчиво почёсывает свою заднюю точку, опустив руку прямо в штаны, а затем этой же рукой активно растирает лицо.

При этом протестующий находился без маски, а рядом с ним стоял ещё один седовласый мужчина, который в это время что-то активно обсуждал с героем видео.

В Брюсселе полиция применила слезоточивый газ на митинге против ковид-ограничений

В Брюсселе полиция применила слезоточивый газ на митинге против ковид-ограничений

Ранее Лайф рассказывал, что протесты против ковидных ограничений в Нидерландах переросли в массовые беспорядки. Демонстранты закидывали полицейских фаерами и булыжниками, те в ответ применяли водомёты и слезоточивый газ.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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