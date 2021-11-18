Признавшийся в убийстве лося депутат Рашкин участвует в пленарном заседании Думы

Признавшийся в убийстве лося депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин участвует в пленарном заседании нижней палаты парламента. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на аппарат фракции.

"Валерий Фёдорович [Рашкин] сейчас на заседании. Он прибыл на него, как и все остальные депутаты нашей фракции. Пока никакого отстранения нет", — рассказал изданию собеседник.