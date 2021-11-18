Признавшийся в убийстве лося депутат Рашкин участвует в пленарном заседании Думы
Фото © ТАСС / Анна Исакова
Как и остальные парламентарии от КПРФ, он прибыл на мероприятие. Пока Рашкин не отстранён от участия в заседаниях.
Признавшийся в убийстве лося депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин участвует в пленарном заседании нижней палаты парламента. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на аппарат фракции.
"Валерий Фёдорович [Рашкин] сейчас на заседании. Он прибыл на него, как и все остальные депутаты нашей фракции. Пока никакого отстранения нет", — рассказал изданию собеседник.
Лайф рассказывал, что Рашкина поймали в Саратовской области с тушей лося в багажнике в конце октября. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи этого животного составляет от 240 до 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Сам Рашкин изначально утверждал, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По той версии депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан. При этом правоохранители тогда сразу нашли оружие и охотничий билет на имя Рашкина на месте разделки лося под Саратовом.