Признавшийся в убийстве лося депутат Рашкин участвует в пленарном заседании Думы

Как и остальные парламентарии от КПРФ, он прибыл на мероприятие. Пока Рашкин не отстранён от участия в заседаниях.

Признавшийся в убийстве лося депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин участвует в пленарном заседании нижней палаты парламента. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на аппарат фракции.