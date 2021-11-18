Набиуллина заявила о достижении двузначных значений продовольственной инфляции в РФ

Продовольственная инфляция в России уже достигла двузначных значений, если не снизить её сейчас, страдать будут самые незащищённые группы населения. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

"У нас же инфляция была низкой не так долго, всего четыре года вблизи цели 4%. Сейчас она в два раза выше, а продовольственная — уже, к сожалению, двузначная", — сказала она, выступая в Госдуме.

По словам Набиуллиной, чем меньше доход у человека, тем больше в его личной потребительской корзине занимают место продукты, а значит, инфляция бьёт в первую очередь по нему. Если упустить её сейчас, пострадают и так наименее защищённые группы населения, уточнила она.

Глава Банка России также перечислила причины повышения цен на продукты. Это и не очень хороший урожай, и глобальный рост цен, и удорожание рабочей силы в сельском хозяйстве из-за сокращения числа приезжающих в Россию на сезонные работы мигрантов.