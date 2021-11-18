Украина впервые в истории стала импортировать огурцы из РФ

Впервые в истории Украина начала импортировать тепличные огурцы из России, которая раньше была для Незалежной основным рынком сбыта этой продукции. Об этом сообщает отраслевой аналитический портал EastFruit, который специализируется на освещении рынка плодоовощной продукции в Восточной Европе.

Как сообщили источники издания на рынке, российский огурец оказался конкурентным по цене с украинским, несмотря на импортную пошлину в 10%, которую приходится платить покупателям после выхода Киева из соглашения о свободной торговле с РФ. Так, на данный момент предложение продукции производства Незалежной очень ограниченно — лишь несколько комбинатов ведут отгрузку, поэтому цены сравнительно высоки и составляют 38–45 гривен (около 100–120 рублей) за килограмм.

По словам руководителя международных проектов портала Евгения Кузина, на этом фоне резко вырос импорт на Украину огурцов из Турции, которые в среднем на 5–10 гривен за килограмм дешевле. Киев также закупает этот продукт в Белоруссии, но там цены несколько выше.

"А вот российский огурец поступает на рынок по самым низким ценам среди всех конкурентов, так как в России сейчас наблюдается тенденция снижения цен на огурец", — рассказал Кузин.

Он отметил, что сейчас гладкий огурец в России можно купить по оптовой цене 60–80 рублей за килограмм, а короткий бугорчатый — по 90–120 рублей за килограмм.

Кроме того, по данным портала, Польша, которая является одним из крупнейших экспортёров тепличных овощей в регионе, также наращивает импорт тепличных огурцов из России. Экономист Инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрей Ярмак пояснил, что в РФ созданы благоприятные условия для развития тепличного бизнеса. По его словам, импорт аналогичной продукции из многих стран мира прекращён, а предприятия отрасли много лет подряд получают дотации из бюджета.