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В Волгограде у подростка обнаружили и удалили кисту из лёгкого после пробы Манту

Её объём — 300 кубических сантиметров. В больницу мальчик поступил с редким заболеванием, уточнили в областном комитете здравоохранения.

22 ноября, 13:40

Фото © Instagram / oblzdravvo

Реакция Манту сохранила жизнь и здоровье 13-летнему подростку из Волгограда, ведь после пробы у мальчика была обнаружена киста лёгкого. Об этом сообщили в региональном комитете здравоохранения.

Так, после проведения в школе туберкулиновой пробы Манту подростка направили на консультацию к фтизиатру, где при проведении рентгенодиагностики и КТ-исследования у него выявили кисту лёгкого. Тогда родители мальчика обратились к хирургам клинической больницы № 7, и коллегиально решено было оперировать пациента. В итоге после полуторачасового хирургического вмешательства была удалена киста объёмом порядка 300 кубических сантиметров.

Фото © Instagram / oblzdravvo

Фото © Instagram / oblzdravvo

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Сейчас жизни и здоровью подростка ничего не угрожает, уточнили в комитете здравоохранения. Медики отметили, что эхинококкоз лёгких является инфекцией, вызываемой личинкой цепня эхинококка и приводит к специфическому кистозному поражению лёгочной ткани. Это редкое, но единичное заболевание. В медучреждение с таким заболеванием поступает в среднем два-три ребёнка в год.

Ранее Лайф рассказывал, что российские учёные изобрели новый метод обнаружения рака на ранних стадиях. Найти злокачественную опухоль можно с помощью измерения внутренней температуры тела.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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