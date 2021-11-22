В Волгограде у подростка обнаружили и удалили кисту из лёгкого после пробы Манту

Реакция Манту сохранила жизнь и здоровье 13-летнему подростку из Волгограда, ведь после пробы у мальчика была обнаружена киста лёгкого. Об этом сообщили в региональном комитете здравоохранения.

Так, после проведения в школе туберкулиновой пробы Манту подростка направили на консультацию к фтизиатру, где при проведении рентгенодиагностики и КТ-исследования у него выявили кисту лёгкого. Тогда родители мальчика обратились к хирургам клинической больницы № 7, и коллегиально решено было оперировать пациента. В итоге после полуторачасового хирургического вмешательства была удалена киста объёмом порядка 300 кубических сантиметров.

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Сейчас жизни и здоровью подростка ничего не угрожает, уточнили в комитете здравоохранения. Медики отметили, что эхинококкоз лёгких является инфекцией, вызываемой личинкой цепня эхинококка и приводит к специфическому кистозному поражению лёгочной ткани. Это редкое, но единичное заболевание. В медучреждение с таким заболеванием поступает в среднем два-три ребёнка в год.