Российские учёные изобрели новый метод обнаружения рака на ранних стадиях

Российские учёные предложили новый метод поиска раковых опухолей на ранней стадии, даже когда они ещё не обнаружены рентгеном. Для этого необходимо измерить температуру изнутри, говорится в опубликованном в научном журнале Sensors исследовании.

"Нашей целью было показать возможность определения внутреннего теплового поля человека с помощью многоканального многочастотного радиотермографа. Новизна этого подхода заключается в том, что мы попытались точнее определить положение источника тепла, выполнить 3D-визуализацию внутреннего теплового поля и отслеживание того, как меняется температура в определённом месте внутри человеческого тела", — рассказала Светлана Агасиева, доцент кафедры нанотехнологий и микросистемной техники инженерной академии Российского университета дружбы народов.

В тексте исследования уточняется, что онкобольные участки тела имеют повышенную температуру, однако измерить её можно только изнутри. Для этого учёные изобрели специальный радиотермограф, который позволяет увидеть температурные "слои", как на томографических изображениях.

В ходе процедуры на тело пациента, предварительно выпившего водный раствор с глюкозой, устанавливают небольшую антенну. Глюкоза, как высококалорийное вещество, поглощается и переносится кровотоком по всему организму, питая клетки. В результате температура тела равномерно поднимается на 0,1–0,2 градуса. Однако, если где-то есть злокачественное образование, температура в этом месте резко повышается на 1–2 градуса. Прибор фиксирует эти изменения.

"Подробная информация о внутреннем тепловом поле тела позволяет не только обнаружить внутреннюю злокачественную опухоль, но и определить глубину её расположения. Радиотермография даёт возможность детальнее анализировать состояние тела и ранней диагностики различных патологий. Конечно, ещё слишком рано говорить обо всех возможностях и преимуществах нового метода радиотермографии. Они будут подтверждены в ходе клинических испытаний, которые начнутся в ближайшее время", — подытожила Светлана Агасиева.